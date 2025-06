Le RC Lens a touché de l’argent pour Still, David (LOSC) vers la Juventus, le Paris FC sur un attaquant prometteur

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : le Racing a récupéré de l’argent lors du départ de Still

Au cours de la conférence de présentation de Pierre Sage à la presse, le directeur général du RC Lens, Benjamin Parrot, a révélé que son club avait été indemnisé pour le départ de Will Still : « C’est l’occasion du club de remercier le staff précédent. Le coach a annoncé son départ à l’issue de la J34. Ce départ a été fait contre indemnité. La première mission a été de gérer cette sortie. Et la deuxième était de trouver son successeur ». Le Belge a dû acheter sa liberté, lui qui était lié pour encore deux ans au RCL, en versant une indemnité, dont le montant n’a toutefois pas été précisé.

AS Monaco : Bouabré sanctionné, Fati bientôt là ?

L’Equipe a révélé hier soir que l’AS Monaco avait retenu Saïmon Bouabré, qui était pourtant convoqué pour disputer l’Euro Espoirs avec l’équipe de France. L’ASM a ainsi sanctionné son milieu offensif de 19 ans, qui ne souhaite pas prolonger à un an de la fin de son contrat. Elle évite en outre qu’il se mette en évidence avec les Bleuets et n’attire des courtisans. Le quotidien sportif précise que Monaco est dans son droit car l’Euro Espoirs ne se dispute pas pendant des dates FIFA. Par ailleurs, Fabrizio Romano affirme que le FC Barcelone et Monaco ont de nouveau parlé du prêt d’Ansu Fati. Il y aura une option d’achat de 12 millions d’euros et un pourcentage important d’une vente future.

LOSC : Jonathan David désormais plus proche de la Juventus

Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, c’est la Juventus Turin qui serait désormais en pole position pour attirer Jonathan David, en fin de contrat avec le LOSC. L’attaquant canadien est également suivi par le Napoli et l’Inter Milan. Mais Antonio Conte restant au SSCN et préférant Romelu Lukaku, David n’est plus une priorité. Et le flou qui règne à l’Inter, avec le départ annoncé de Simone Inzaghi, n’aide pas à se focaliser sur le recrutement. Par ailleurs, Tiago Morais a confirmé la fin de son prêt à Rio Ave. L’ailier portugais fait donc son retour au LOSC.

TFC : deux candidats pour succéder à Comolli

Selon le site Les Violets, les dirigeants de RedBird, propriétaire du TFC, hésitent encore entre deux hommes pour succéder à la présidence à Damien Comolli, parti à la Juventus Turin. Il s’agit de Julien Fournier, ancien directeur général de l’OM et de l’OGC Nice, et d’Olivier Cloarec, passé par Dijon et Rennes au même poste. En attendant, c’est Neil Chugani, directeur général de RedBird chargé du secteur du sport, des médias et du divertissement, qui devrait gérer les affaires courantes, comme le passage devant la DNCG.

SCO d’Angers : Saïd Chabane entendu dans une affaire

Condamné il y a deux ans pour agression sexuelle, le président du SCO, Saïd Chabane, a été entendu, mardi, par la police d’Angers et placé en garde à vue. Il est suspecté de faux témoignage. Son avocat a publié un communiqué pour annoncer que son client a répondu à « l’ensemble des questions posées », ce qui a incité « le juge d’instruction en charge du dossier d’ordonner la mainlevée immédiate » de sa garde à vue. En conséquence, Saïd Chabane est « désormais totalement étranger à l’instruction qui va se poursuivre et ne le concerne plus ».

Paris FC : un champion de Belgique pour épauler Krasso ?

Selon L’Equipe, le Paris FC aurait coché le nom de Promise David sur ses tablettes. Cet attaquant canadien de 23 ans évolue avec l’Union Saint-Gilloise, qui a remporté le titre de champion de Belgique. Auteur de 24 buts et 5 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues en 2024-25, Promise David serait la piste la plus avancée par le promu pour renforcer son attaque. Selon Transfermarkt, sa valeur avoisinerait les 6 M€.

RC Strasbourg : ça bouge au Mercato

Les premiers bruits liés au mercato arrivent au RC Strasbourg. Selon L’Équipe, Chelsea veut s’attacher les services d’Ismaël Doukouré. Des clubs anglais et allemands sont venus aux renseignements ces dernières semaines. Par ailleurs, The Athletic fait savoir que Kendry Paez et Mathis Amougou seront prêtés au Racing cette saison par Chelsea. À voir si le dernier poste sera pour Mamadou Sarr ou un autre joueur.

Girondins : Yambéré et Yanis Merdji pas conservés

Selon Sud-Ouest, Cédric Yambéré et Yanis Merdji ne seront pas conservés par les Girondins de Bordeaux en vue de la saison prochaine. S’ils ne trouvent pas un nouveau club d’ici la reprise de l’entraînement, prévue le 7 juillet prochain, ils débuteront la préparation avec l’équipe réserve !