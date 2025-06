Le Stade Rennais tient le successeur d’Assignon, Manchester City renfloue le SCO, le LOSC vise un joueur du TFC

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Caci (Mayence) dans le viseur

Selon Foot Mercato, le Stade Rennais souhaiterait recruter le piston droit de Mayence Anthony Caci. L’ancien Strasbourgeois est la priorité pour remplacer Lorenz Assignon, qui devrait s’engager avec Stuttgart dans les prochaines heures. Mais la concurrence est rude sur ce dossier puisque Leeds, Fulham et le Borussia Dortmund suivent aussi l’Alsacien, coté à 12 M€ par Transfermarkt.

SCO d’Angers : un pactole récupéré grâce à Manchester City

Hier jeudi, Manchester City et Wolverhampton sont tombés d’accord pour un transfert du piston gauche Rayan Aït-Nouri moyennant 40 M€. Selon Mohamed Toubache-Ter, le SCO d’Angers, club formateur de l’international algérien, va récupérer un gros pactole, qu’il évalue à 11,5 M€ sur trois ans. Sans doute un mixe entre indemnités de formation et pourcentage sur une future vente, négocié en 2021 avec les Wolves.

TFC : Restes courtisé par le LOSC, Lacombe vers VA

Le site Les Violets assure que Lille ciblerait Guillaume Restes en cas de départ de son gardien Lucas Chevalier. La hiérarchie des gardiens devrait être chamboulée au TFC cet été puisqu’en plus du titulaire, le numéro trois, Justin Lacombe, s’est engagé avec Valenciennes.

Le Havre AC : Joujou retourne à Parme

Le club doyen a confirmé hier via un communiqué officiel que l’ailier gauche Antoine Joujou (22 ans) retournait à Parme, qui l’avait prêté la saison passée. Formé au HAC, le natif de Mantes-la-Jolie quitte la Normandie après deux maintiens et 70 matches chez les professionnels.

RC Strasbourg : Keller satisfait du partenariat avec BlueCo

Dans une interview au média Alsasports, le président du RCSA, Marc Keller, a assuré que les relations avec le principal actionnaire du club, BlueCo, étaient excellentes : « Tant que je suis là, c’est que le fonctionnement me convient, que mes partenaires américains me laissent travailler. Je ne veux rien dire qui puisse offenser les gens, parce que ce n’est pas ma boussole. Ma boussole est d’emmener le Racing plus haut. Je dois accepter les critiques, il n’y a aucun souci. Mais ce que je regarde, c’est le fonctionnement quotidien. Ma plus grande énergie est de sentir les gens heureux, même si je savais qu’il y avait une minorité un peu déçue ». Le dirigeant a d’ailleurs tendu la main aux ultras, qui font la grève des encouragements depuis l’arrivée des propriétaires de Chelsea.

Paris FC : quatre jeunes ont signé un premier contrat pro

Le promu a annoncé la signature de quatre premiers contrats pros hier. Les heureux élus sont les milieux de terrain Aymerick Bering (né en 2005) et Kamil El Kit (2004), le défenseur Anis Fatahine (2005) et l’attaquant Zakarya Khaldi (2005).