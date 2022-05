Lens scrute encore à Angers, Nantes attend sa sentence, la polémique enfle à Reims et Lorient

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

RC Lens : après Cabot, Mangani ?

Pour remplacer Jonathan Clauss, qui devrait rejoindre un autre club, le RC Lens serait très intéressé par Jimmy Cabot, reconverti au poste de piston cette saison à Angers par Gérald Baticle, et dont la signature est annoncée ce mardi. Mais un autre joueur du SCO aurait la côte au RCL. Il s'agit de Thomas Mangani. « Selon nos informations, deux écuries de Ligue 1 sont séduites par son profil : le RC Lens et Clermont », annonce FootMercato. Qui ajoute : « Deux formations de Ligue 2 bien placées pour la montée sont également sur le coup. Enfin, Mangani plait aussi à l’étranger et surtout en Belgique où le Standard de Liège a des vues sur lui. De quoi faire réfléchir le joueur. Car si le SCO souhaite le prolonger d’un an, le natif de Carpentras n’en fait pas sa priorité. »

Stade de Reims : la polémique enfle

Dans un communiqué commun, SOS Racisme, Sportitude France et le Stade de Reims ont annoncé avoir saisi la justice après qu’un drapeau avec une croix celtique a été déployé dans le parcage rémois à Lorient, dimanche (1-2). « À la suite de cet acte, SOS Racisme, Sportitude France et le Stade de Reims vont saisir la justice. Nous saluons d’ailleurs la réactivité et l’action du Stade de Reims qui a directement pris contact avec nous pour une réaction commune. (...) Maître Guillaume Traynard sera en charge de l’affaire pour le Stade de Reims et pour les associations, une plainte va être déposée dans la journée auprès du procureur de Lorient. (...) Le racisme n’a ni sa place dans le sport, ni dans la société. » Jean-Pierre Caillot a confirmé la position très claire du club marnais dans cette affaire.

FC Nantes : décision jeudi pour l’appel

Après la fermeture de la Tribune Loire pour les deux derniers matchs de la saison à La Beaujoire, le FC Nantes a fait appel de la décision de la commission de discipline de la FFF. « La Commission d'Appel de la FFF examinera jeudi matin l'appel interjeté par le FC Nantes suit à la fermeture de la tribune Loire prononcée pour les deux dernières rencontres de la saison à la Beaujoire, indique le communiqué du FCN. En conséquence, le Club n'est pas en mesure de répondre aux très nombreuses sollicitations des abonnés et des détenteurs de billets dans cette tribune. Le FC Nantes remercie ses supporters pour leur compréhension. » Pour rappel, le FC Nantes accueillera le Stade Rennais le 11 mai prochain lors de la 36e journée de Ligue 1.

MHSC : rien de neuf pour Savanier

Alors que le nom de Téjo Savanier est de nouveau relié à l’OGC Nice au mercato estival, le dossier n’aurait pas avancé d’un iota. « On me reparle de Téji Savanier… je ne sais pas trop la raison mais bon. Rien de nouveau sous le soleil, l’info date du 14/03/22 concernant les garanties sportives. Les discussions vont reprendre dès le retour du Président. PS: Jordan Ferri, important ds ce dossier »,a glissé l’insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. En précisant que ce même Ferri allait rester au Montpellier HSC la saison prochaine...

