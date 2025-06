Les infos du jour : Sage débarque à Lens, Paris arrive à Munich, une recrue au Real Madrid

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 30 mai.

La grosse info : Pierre Sage arrive au RC Lens

Le RC Lens tient le remplaçant de Will Still et ce sera bien Pierre Sage. L’ancien coach de l’OL est tombé d’accord avec les Sang et Or ce jour.

RC Lens : accord trouvé pour l’arrivée de Pierre Sage !

Le scan du 30 mai

Equipe de France

Équipe de France : Deschamps réaffirme son soutien au PSG et s’explique sur les absences de Tchouaméni et Mbappé

En attendant la finale de C1

PSG : le car parisien accueilli par des supporters à Munich, le CUP appelle au calme

PSG – Inter Milan : le groupe parisien avec un retour pour la grande finale de LDC

PSG – Inter Milan : coup dur pour Donnarumma avant la finale

OM : après Boli, une autre figure du club vote pour le PSG en Ligue des Champions !

OM : Rolland Courbis dézingue l’attitude des supporters marseillais avant PSG-Inter Milan

Banc de touche

FC Nantes : un premier accord validé pour Luis Castro !

FC Nantes : coup de théâtre sur le dossier Ahmed Kantari !

Mercato show

Real Madrid Mercato : Trent Alexander-Arnold signe au Real (officiel)

Real Madrid Mercato : un futur 9 émerge, une nouvelle cible alléchante voit le jour !

FC Barcelone Mercato : Marcus Rashford prêt à tout pour rejoindre le Barça

FC Barcelone Mercato : une recrue arrive et pousse un historique à la porte !

PSG Mercato : Luis Campos au duel avec l’AS Monaco pour ce grand espoir belge

PSG Mercato : coup de frein sur la prolongation de Donnarumma

OM Mercato : 10 recrues à Marseille cet été ?

OM Mercato : Benatia a verrouillé le défenseur central de demain

OL Mercato : pas de Mondial des Clubs ni de Botafogo pour Cristiano Ronaldo !

OL Mercato : Rayan Cherki a donné son feu vert à Manchester City !

FC Nantes Mercato : les Canaris mettent les barbelés sur une pépite ciblée par le RC Lens

FC Nantes Mercato : un premier renfort a signé pour la saison prochaine !

Stade Rennais Mercato : la direction prépare déjà un loft pour cet été !

ASSE Mercato : Udol, une piste à oublier pour cet été ?

Du rififi à Bordeaux, le LOSC lorgne un buteur de City, un nouveau départ juteux à Rennes ?

En direct de la Ligue 1

PSG : un conflit a éclaté en interne, Luis Enrique ferme les yeux !

OM : Papin clarifie son départ de la réserve et fait son mea culpa

OL : la réponse du CNOSF pour Paulo Fonseca est tombée !

ASSE : Horneland fait une grande annonce pour les Verts la saison prochaine

ASSE : Horleland a déjà trouvé son buteur en Ligue 2

Et aussi…

Ancelotti clarifie son départ du Real Madrid, Flick a freiné le départ d’un crack du FC Barcelone