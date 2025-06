FC Barcelone Mercato : on sait quand Nico Williams deviendra blaugrana

Très bien engagé, le recrutement de l’ailier de l’Athletic Bilbao Nico Williams sera officialisé avec le 13 juillet car Hansi Flick le veut pour la reprise de l’entraînement.

🟩 Accord proche

Les choses se sont brutalement accélérées pour Nico Williams avec le FC Barcelone. Alors qu’il semblait hors course après sa volte-face de l’été dernier, l’ailier de l’Athletic Bilbao a ensuite été présenté comme un plan B en cas d’échec des négociations avec Liverpool avec Luis Diaz. Et puis, il a fait passer le message à ses coéquipiers de sélection évoluant à Barcelone qu’il voulait absolument venir cet été. Et tout est allé très vite. Deco est actuellement au Pays Basque pour trouver une solution avec les dirigeants de l’Athletic concernant le paiement de sa clause de départ de 58 M€. Le Barça voudrait la régler en plusieurs fois, les Lions ne veulent pas.

Il sera barcelonais avant le 13 juillet

Mais pas de quoi remettre en cause l’arrivée de Nico Williams en Catalogne, selon les médias espagnols. Ceux-ci savent même, à peu près, quand l’ailier arrivera. Selon Mundo Deportivo, Williams a fait savoir qu’il voulait que son transfert soit acté avant la reprise de l’entraînement de l’Athletic, prévue le 14 juillet. Un autre journaliste espagnol explique pour sa part qu’Hansi Flick veut que son joueur soit présent dès le premier jour de la reprise, qui est prévue… le 13 juillet ! Dans moins d’un mois, donc, Williams sera barcelonais. Et il se pourrait même que les choses aillent beaucoup plus vite puisqu’il s’est déjà mis d’accord contractuellement avec le FCB et que les dirigeants blaugranas attendent juste le feu vert de la Liga pour lever sa clause de départ.

Avec cette arrivée, le FC Barcelone ajoute un nouveau joyau à son attaque impressionnante, où brillent déjà Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo et Fermin Lopez. La saison prochaine, ils seront six pour quatre postes. Hansi Flick pourra faire tourner tout en conservant une escouade offensive effrayante !

« Le coup d’œil de But FC »

« On ne devrait pas revivre un feuilleton comme celui de la saison dernière, qui avait vu Nico Williams finalement rester au Pays Basque. Cette fois, le jeune ailier gauche va débarquer en Catalogne pour composer une attaque de feu avec Lamine Yamal et Robert Lewandowski. On a hâte de voir ça ! »