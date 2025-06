Real Madrid : bonne nouvelle pour Kylian Mbappé !

Hospitalisé en raison d’une gastro-entérite aigüe, l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a retrouvé ses coéquipiers et va suivre un traitement spécifique.

On était resté sur le communiqué du Real Madrid, qui annonçait que Kylian Mbappé avait été hospitalisé en raison d’une gastro-entérite aigüe. Un virus tellement fort que le natif de Bondy n’a pas pu prendre part au premier match des Merengue dans le Mondial des Clubs, hier, contre Al-Hilal (1-1). Ce communiqué, lapidaire, laissait à penser que la situation était sérieuse et que le Soulier d’Or européen pouvait d’ores et déjà faire une croix sur le prochain match, dimanche, contre Pachuca.

Il a pu rentrer au camp de base

Mais, ce soir, les nouvelles sont plutôt bonnes. Le Real Madrid annonce, via un autre communiqué, que Kylian Mbappé a été autorisé à quitter l’hôpital et qu’il a pu retrouver ses coéquipiers dans leur camp de base. Il va suivre un traitement spécifique qui permettra de le remettre sur pied dans les plus brefs délais. En revanche, le communiqué ne précise pas s’il pourra jouer dimanche. Comme toujours, tout dépendra de sa capacité de guérison.

Pour Xabi Alonso, un choix cornélien se présente : préserver la santé de sa star et lui faire manquer un match déjà décisif ou prendre tous les risques et le titulariser. Kylian Mbappé, qui veut tout le temps jouer, a certainement un avis tranché sur la question…