Real Madrid : Xabi Alonso donne des nouvelles fraîches de Kylian Mbappé

Le coach du Real Madrid a confirmé le forfait de l’attaquant français demain contre Pachuca.

Kylian Mbappé a été contraint à un arrêt forcé depuis lundi en raison d’une gastro-entérite sévère qui a nécessité une hospitalisation pour des examens et un traitement, selon son club. De retour à l’hôtel de Palm Beach, en Floride, où séjourne le Real Madrid, jeudi après-midi, l’attaquant n’a pas encore réintégré le groupe pour l’entraînement collectif et reste isolé, mais il a pu reprendre une activité physique légère dès vendredi, a rapporté L’Équipe.

« Il va mieux »

Depuis sa chambre d’hôtel, Mbappé s’est consacré à un travail aérobique doux, marquant le début de sa récupération et de sa préparation physique, après une perte de poids notable liée à sa maladie. Arrivé aux États-Unis avec de grandes ambitions pour la Coupe du Monde des Clubs, il a dû renoncer à jouer le premier match du Real Madrid, mercredi, contre Al-Hilal (1-1). Et Xabi Alonso vient de confirmer son forfait pour le prochain match, dimanche à 21 h, face à Pachuca. «Il va mieux, a soutenu l’Espagnol en conférence de presse ce samedi. Il est de retour à l’hôtel après être sorti de l’hôpital. On va voir, assure le nouvel entraineur de la Casa Blanca à DAZN, à la veille d’affronter le club mexicain. Pour la rencontre de dimanche, ça sera compliqué. On espère l’avoir nous contre Salzbourg.» Cette 3e rencontre de poule face aux Autrichiens se tiendra le vendredi 27 juin.