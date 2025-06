Une recrue signe aujourd’hui au FC Barcelone, Mastantuono explose déjà au Real Madrid 

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 18 juin 2025. Au menu du jour : l’arrivée de Nico Williams se précise au FC Barcelone alors que Franco Mastantuono est déjà bien vu au Real Madrid.

MUNDO DEPORTIVO : « Nico, option n°1 »

Mundo Deportivo confirme que Nico Williams est bien parti pour signer au FC Barcelone ces prochaines semaies. Joan Garcia, lui, doit s’engager officiellement ce mercredi avec le club catalan. Un contrat jusqu’en juin 2031 l’attend au Barça, où tous les feux sont désormais au vert.

SPORT : « Nico Confidentiel »

D’ici deux à trois semaines, Nico Williams devrait être un joueur du FC Barcelone. Déjà, le vestiaire blaugrana lui lancerait des perches en privé avec un mot d’ordre très clair : qu’il y signe le plus vite possible !

AS : « Première »

Xabi Alonso connaîtra son premier match sur le banc du Real Madrid ce soir face à Al-Hilal lors de la Coupe du Monde des Clubs (21, DAZN). L’occasion pour lui de dire tout le bien qu’il pense déjà de la recrue argentine Franco Mastantuono : « Nous sommes heureux. Il est un joueur de présent fantastique et a un avenir incroyable. Sa maturité sur le terrain est évidente. J’ai été impressionné par sa maturité et son ambition lors de nos conversations. Nous venons de voir River et nous avons hâte de l’avoir avec nous. J’ai apprécié son discours. Je l’ai vu avec beaucoup d’ambition et de confiance. »

MARCA : « À manger le monde »

Les premiers pas de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid sont très attendus ce soir aux États-Unis. Sa méthode fait déjà des merveilles en interne : le technicien espagnol, très intense et interventionniste, donne constamment de la voix, motive, recadre et arrête régulièrement les exercices pour corriger ses joueurs et distiller ses conseils. Les mouvements sans ballon comme le travail des relances et des circuits de passes ont aussi pris une place prépondérante. Et ses joueurs sont déjà conquis.