ASSE, PSG : gros coup de théâtre dans l’affaire Erding, sa femme sort du silence !

Ce jeudi matin, Mevlüt Erding (36 ans) a lâché une bombe sur sa vie privée sur les réseaux sociaux. A la retraite depuis un an, l’ancien international turc a accusé sa femme de tenter de lui extorquer 1 M€ afin de lui permettre de voir à nouveau ses enfants. Une femme qui l’a d’ailleurs quitté sitôt sa carrière terminée.

Sur le site de Foot Mercato, Nawel Erdinç a pris la parole pour se défendre et avancer une autre version que celle de l’ancien joueur de l’ASSE et du PSG :

« Je démens formellement toutes les informations publiées par mon ex-mari sur son compte Instagram. Mevlut a toujours eu accès à ses enfants. Nous sommes malheureusement actuellement dans une procédure de divorce qu’il n’accepte pas, car Mevlut va très mal depuis la fin de sa carrière. Il a besoin de se soigner et il le sait. Je lui souhaite le meilleur et nous serons toujours là pour l’aider et l’entourer s’il accepte de se soigner ».