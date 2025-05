ASSE : ces deux statistiques qui inquiètent le peuple vert avant Toulouse

Samedi soir, au stade Geoffroy-Guichard, et pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1, l’ASSE est dans l’obligation de battre Toulouse pour espérer rester dans l’élite.

Les supporters de l’ASSE s’apprêtent à vivre une soirée compliquée samedi. Nerveuse dans tous les cas. Car il leur faudra compter sur deux éléments pour que la descente en Ligue 2 ne soit pas actée dès ce week-end : une victoire des Verts face à Toulouse et la défaite ou le match nul du Havre sur le terrain de Strasbourg.

Les joueurs d’Eirik Horneland pourront compter sur le soutien du chaudron, qui fera le plein. Et d’un peuple vert qui croit désormais au maintien depuis la victoire à Reims samedi dernier. Problème, deux statistiques viennent confirmer que ce ne sera pas évident.

Tou d’abord, l’ASSE reste sur une victoire. Et pas une fois, cette saison, elle n’a remporté deux matches consécutifs. Ensuite, Gautier Larsonneur et les siens n’ont pas pris de but à Reims. Et là-encore, ce n’est jamais arrivé deux fois de suite au cours de la saison. Et quand on sait que le TFC, qui ces derniers mois s’est imposé à de nombreuse reprises à l’extérieur, n’a encaissé qu’une seule fois trois buts (au Parc des Princes face au PSG), on s’inquiète déjà pour la soirée des supporters stéphanois samedi.