Atal au cœur d'une grosse polémique, coup dur pour Fonseca, une recrue rennaise fait parler d'elle

OGC Nice : grosse polémique autour d'Atal !

Après Jean-Clair Todibo, c'est au tour de Youcef Atal d'être dans la tourmente ! Repartageant une vidéo appelant à la haine contre les Juifs, le latéral droit algérien de l'OGC Nice s'est attiré les foudres des supporters niçois, mais également du maire de la ville, Christian Estrosi, qui a demandé au joueur de présenter ses excuses. "J’attends de Youcef Atal, s’il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait plus sa place dans notre club."

LOSC : mauvaise nouvelle pour Fonseca avant Brest

Averti lors du derby du Nord face au RC Lens (1-1), le milieu de terrain du LOSC, Angel Gomes, a été sanctionné d'un match de suspension par la commission de discipline de la LFP pour accumulation de cartons jaunes et sera donc suspendu pour le prochain match des Dogues face au Stade Brestois.

Stade Rennais : Rieder s'offre un doublé en sélection

Arrivé cet été au Stade Rennais en provenance des Young Boys, Fabian Reider, qui s'est rapidement imposé comme un élément important de l'effectif de Bruno Genesio, a inscrit ce vendredi un doublé avec l'équipe de Suisse Espoirs contre le Monténégro (4-2).

AS Monaco : l'aveu de Balogun sur son mercato

Dans un entretien accordé à ESPN, Folarin Balogun, recruté cet été par l'AS Monaco en provenance d'Arsenal contre un chèque de 40 millions d'euros, est revenu sur son été agité et son départ des Gunners. "Mikel Arteta ne m'a pas beaucoup parlé, il m'a juste dit "bien joué" quand je suis revenu et m'a encouragé à continuer. Quand je suis revenu en pré-saison, je voulais savoir si j'entrais dans ses plans et si je pouvais continuer à jouer quelques matchs. Il a dit qu'il essaierait de m'impliquer autant que possible, mais bien sûr il a aussi dit que les gens au-dessus prenaient des décisions et évaluaient ce qui était le mieux pour moi. Donc les échanges entre lui et moi étaient bons, mais cela dépendait plus du club, de ce qu'ils voulaient faire. (...) Ce n'était pas entre mes mains, c'est ce que j'ai ressenti. Ce n'est pas quelque chose que je pouvais contrôler."

Stade de Reims : coup dur pour Nakamura

Lors du match amical entre le Japon et le Canada (4-1), l'ailier gauche du Stade de Reims, Keito Nakamura, a été contraint de céder sa place après avoir été touché à la cheville. C'est une mauvaise nouvelle pour l'ancien joueur de LASK et l'entraîneur rémois, Will Still, une semaine avant le match contre Toulouse.

