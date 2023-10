Bernard Casoni répond aux accusations de racisme et dénonce un complot !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Bernard Casoni s’est notamment défendu sur son fameux propos « Vous n’êtes pas plus cons que des Maghrébins », répété à plusieurs reprises y compris publiquement : « Le Maghreb c’était mes derniers clubs. Partout où je suis passé, je mets des principes en place. Donc ça a marché là-bas, comme ça a marché dans tous les pays du Maghreb que j’ai faits. Donc j’ai dit que ce que j’avais mis en place là-bas, j’étais capable de le mettre en place à Orléans. Ce sont des phrases un peu bateau. C’est comme si j’avais entraîné au Canada et que j’avais dit « On n’est pas plus cons que des Canadiens ». »

« En 40 ans de carrière, je n’ai jamais vécu ça »

L’ancien Marseillais assure également qu’il parlait bel et bien des maillots d’entraînement noir et non de la couleur de peau quand il a dit à l’entraînement « pour vous, pas besoin de chasubles car vous êtes tous noirs » et qu’il s’agissait d’une boutade sur le « pet de noir » après la flatulence d’un de ses joueurs.

S’il reconnait volontiers avoir été maladroit, Bernard Casoni l’assure : on ne l’a jamais taxé de racisme jusqu’à présent et durant toute sa carrière : « En 40 ans de carrière, je n’ai jamais vécu ça. Comment on peut dire que je suis raciste ? Ça fait 40 ans que je suis dans le football. En tant que joueur, je n’ai jamais eu de problèmes. » Et le technicien estime qu’il est victime d’un complot : « Ils se servent de ça pour m’attaquer car il y a des gens que j’ai remis en question dans le club. Je n’ai jamais dit qu’il faut blanchir le recrutement (…) Il y a des joueurs que je me suis mis à dos mais le problème ne date pas de maintenant. Il y a 3-4 ans que le club est en difficulté ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🗣️💬 "Ils se servent de ça pour m'attaquer, car il y a des gens que j'ai remis en question dans le club"



Bernard Casoni dénonce un complot de plusieurs joueurs pour lui nuire. pic.twitter.com/GhCTVeXnwv — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 10, 2023

Podcast Men's Up Life