Girondins – Mercato : un géant écossais en pince pour Josh Maja

D’après Goal, Josh Maja (Girondins de Bordeaux, 21 ans) serait dans la short-list des Glasgow Rangers (D1 écossaise).

S’il ne faisait pas beaucoup parler de lui dans la presse nationale jusqu’à l’arrêt des compétitions imposées par la crise sanitaire du coronavirus, Josh Maja (21 ans) réalisait une très honnête saison avec les Girondins de Bordeaux (24 apparitions, 8 buts, 3 passes décisives). Des prestations qui ne passaient inaperçues chez les recruteurs étrangers.

Le remplaçant désigné d’Alfredo Morelos

Très suivi depuis ses débuts à Sunderland, Maja ferait partie de la short-list des Glasgow Rangers (D1 écossaise) pour remplacer le prolifique colombien Alfredo Morelos (23 ans, 30 buts cette saison), promis à un départ l’été prochain. Selon « Goal.com », le Nigérian serait en concurrence avec plusieurs avant-centres (Brewster de Swansea, Buya Turay de Saint-Trond, Grbic de Clermont et Shankland de Dundee Utd).

Dans les colonnes du Chronicle Live, Josh Maja a profité du confinement pour revenir sur son départ d’Angleterre il y a un an et demi. Un choix qu’il ne regrette absolument pas : «Il y avait aussi quelques offres de la Premier League, d’Allemagne et d’Italie : il s’agissait de choisir la bonne option pour moi et ma famille. Il n’y a pas beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent à jouer régulièrement en Premier League. Selon qui vous êtes, si votre objectif est de jouer et de vous améliorer, il est important de partir et de gagner du temps de jeu, d’être dans le bon environnement. Si cela signifie que vous devez déménager à l’étranger, qu’il en soit ainsi et c’est ce que j’ai ressenti », a-t-il glissé dans des propos retranscrits par « Girondins4ever ».