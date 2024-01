Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

On connaît désormais la programmation des 8es de finale de la Coupe de France. Ceux-ci débuteront dès le mardi 6 février avec un alléchant FC Sochaux- Stade Rennais (20h45) et seront clôturés par un choc entre Rouen et l’AS Monaco deux jours plus tard (20h45). Ce même jour aura lieu le tirage au sort des quarts (France 3, 20h).

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 des 𝟖𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de #CoupeDeFrance 🏆



🔜 RDV les 6, 7 et 8 février 📆 pic.twitter.com/zD7wzjIzxa — Coupe de France (@coupedefrance) January 22, 2024

