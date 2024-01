EN DIRECT

Ce dimanche soir, à 20 heures, sur beIN Sports 1, a lieu le tirage au sort des 8èmes de finale de la Coupe de France 2023-24. A quelques minutes du choc entre le Stade Rennais et l’OM, on connait déjà 14 des 16 qualifiés. Suivez le tirage en direct sur But ! Football Club.