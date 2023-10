Ghisolfi envoie un message à Beka Beka (Nice), nouveau stade confirmé à Rennes, coup dur pour David (LOSC)

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

OGC Nice : Ghisolfi envoie un message de soutien à Beka Beka

Invité ce jeudi de l'émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport, le directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Ghisolfi, a envoyé un beau message de soutien à Alexis Beka Beka, qui avait menacé de se suicider le 29 septembre dernier. "Je lui envoie toutes mes pensées. Il sait combien on l'apprécie et on l'aime. Et il va avancer."

Stade Rennais : nouveau stade à Rennes, ça se précise !

Dans un entretien accordé au JRS, le président du conseil d’administration du Stade Rennais, Jacques Delanoë, a confirmé qu'un nouveau stade était bien à l'étude à Rennes. "Pour aller plus haut, notre progression doit être impérativement globale : staff, joueurs, image, ferveur populaire, et bien sûr palmarès. C’est pourquoi il est impératif d’avoir des équipements adaptés et performants, centre d’entrainement, centre de formation et stade pour pouvoir continuer d’améliorer notre niveau. Pour le centre d’entrainement, ce n’est plus un projet, ce sera une réalité fin 2024 pour le bâtiment des pros et début 2026 pour l’ensemble de la Piverdière. Pour le stade ce n’est pas un projet, c’est tout simplement un besoin qui devient crucial."

Mais aussi...

LOSC : David marron face au Japon !

Le Lillois Jonathan David s'est lourdement incliné vendredi avec le Canada face au Japon (1-4) en match amical. Une rencontre qui ne laissera pas un bon souvenir au buteur des Dogues, qui a raté un penalty alors que le Japon ne menait qu'1-0...

FC Lorient : Mendy va rater le Stade Rennais

Ouest-France donne des nouvelles des blessés lorientais avant le derby breton contre Rennes... "Déjà absent le week-end dernier à Lyon (3-3), le latéral gauche du FC Lorient, Benjamin Mendy (ischios) ne sera probablement pas opérationnel pour la réception du Stade Rennais, dimanche 22 octobre (13 h). Bamba Dieng et Siriné Doucouré s'entraînent toujours en marge du groupe, alors que Quentin Boisgard (métatarse) a rechuté."

Stade Brestois : Roy refuse la comparaison avec Lens

Interrogé par Le Quotidien du Sport, l'entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy, ne veut surtout pas que l’on compare le SB29 au RC Lens. "Ce n’est pas comparable. Il suffit de regarder les moyens financiers. Le RC Lens, que je connais bien, construit sa réussite actuelle depuis trois ou quatre ans, avec un effectif d’une grande stabilité et un recrutement intéressant qui lui a permis une montée en puissance régulière. Nous ne sommes pas dans la même dynamique."

Girondins : Riera veut révolutionner Bordeaux

Successeur de David Guion, Albert Riera a présenté son plan pour le FCGB. "Vous allez voir du changement dès le premier match, dès le premier ballon du premier match même", a annoncé l'Espagnol. Qui a ajouté : "Barbet, il est défenseur central mais je lui ai dit qu’il allait presque jouer n°10. Si un défenseur donne de bons ballons, tu joues forcément mieux. Cette équipe avait besoin d’être secouée mais tu peux le faire avec de l’amour et un sourire". L'opération séduction est en marche...

