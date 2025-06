FC Nantes Mercato : la succession de Moses Simon s’organise, 3 options déjà étudiées ! 

En partance pour le Paris FC, qui lui propose un projet qui l’emballe, Moses Simon (29 ans) s’apprête à laisser un grand vide au FC Nantes. Les Canaris s’organisent pour le remplacer.

🟨 Négociation en cours

Le FC Nantes s’apprête à tourner une page. Après cinq saisons passées en Loire-Atlantique, Moses Simon pourrait quitter le club cet été. Un départ attendu au Paris FC, qui oblige les Canaris à s’activer sur le marché pour lui trouver un successeur. Mais dans un contexte économique tendu, le club ne pourra pas faire de folies.

Selon l’insider Emmanuel Merceron, le recrutement à ce poste devrait se concentrer sur des profils en prêt ou libres de tout contrat. Ni plus ni moins et, ce, même avec la manne financière récupérer sur le transfert de Simon au PFC. D’après le journaliste d’Ouest-France David Phelippeau, le FC Nantes devrait encaisser « entre 5 et 10 millions d’euros. »

Un joueur libre ou un prêt pour remplacer Simon ?

Une stratégie contrainte, mais pas forcément sans opportunités. Le marché des joueurs en fin de contrat est particulièrement fourni cet été, notamment dans des championnats comme la Belgique, la Suisse, ou les divisions inférieures anglaises et espagnoles. Le FC Nantes pourrait aussi profiter de l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour explorer des pistes méconnues, notamment sur le continent africain ou en Ligue 2.

L’option Abline à gauche ne fait pas l’unanimité

Le club pourrait également tenter de convaincre un grand club de prêter un jeune ailier prometteur en mal de temps de jeu. Le profil recherché est clair : de la vitesse, de la percussion, de l’activité défensive, et une capacité à faire des différences dans les petits espaces. Un joueur capable d’assumer une part de créativité sur le côté gauche, tout en respectant les équilibres défensifs imposés par l’exigence du maintien. Si l’option de décaler Matthis Abline sur le côté gauche pourrait être explorée, elle ne fait pas l’unanimité ni en interne ni chez les supporters du FC Nantes.

En parallèle, Pierre Ferracci, le président du PFC, a lancé un message clair au sujet de Simon. « Moses Simon, on lui prête beaucoup de choses. En tout cas, je reconnais que c’est un bon joueur et j’espère que de notre côté, on ne recrutera que des bons joueurs », a-t-il déclaré dans l’émission « Les vraies voix du foot » sur Sud Radio.

« Le coup d’œil de But FC »

« Sans le sou, le FC Nantes ne pourra pas compter sur l’argent récolté avec le transfert à venir de Moses Simon pour creuser des pistes onéreuses sur le marché des ailiers, qui est déjà occupé par d’autres clubs comme l’OM. Il faudra se montrer intelligent pour recruter sans mettre à mal les finances du club. »