Fin de série pour le Stade Rennais à Villarreal, Toulouse continue de rêver

Au stade de la Céramique, face au favori du groupe Villarreal, le Stade Rennais avait l’occasion de poursuivre sa série d’invincibilité. Malheureusement, les hommes de Bruno Genesio ont manqué de sang-froid (défaite 1-0). Surpris sur une frappe lointaine d’Alexander Sorloth (36’), les Rouge et Noir n’ont pas démérité et ont même eu le penalty de l’égalisation en fin de partie après une faute sur Ludovic Blas. Penalty du revenant Martin Terrier, de retour après 275 jours d’absence, malheureusement repoussé par Pepe Reina dans le money-time (90’+2). Le groupe demeure néanmoins très indécis avec le nul entre le Maccabi Haïfa et le Panathinaïkos dans l’autre match (0-0).

😱 Le penalty de Martin Terrier est manqué ! Les Rennais avaient l'occasion d'égaliser face à Villarreal... pic.twitter.com/IHZw3BzOnm — RMC Sport (@RMCsport) October 5, 2023

Pour son retour en Coupe d’Europe au Stadium, le Toulouse FC a fait fructifier son nul à Bruxelles il y a 15 jours en battant les autrichiens de Lask (1-0, but de Suazo). Les Violets profitent du succès logique de Liverpool face à l’Union Saint-Gilloise à Anfield (2-0) pour prendre la deuxième place avant la double confrontation face aux Reds.

Un coefficient UEFA qui continue d’être rattrapé malgré Paris et Rennes

Si le bilan des clubs français est moins bon que sur la première journée, en partie à cause des trois rencontres face aux représentants de Premier League, la Ligue 1 fait une nouvelle fois mieux que l’Eredivisie dans cette deuxième journée de la phase de groupe et poursuit le « grignotage » de son retard.

Avec deux victoires (RC Lens, Toulouse FC) pour deux nuls (OM, LOSC) et deux défaites (PSG, Stade Rennais), la France reprend encore sur les Pays-Bas où seul l’AZ Alkmaar s’est imposé (défaite du Feyenoord, nul de l’Ajax et du PSV Eindhoven). Il n'y a désormais plus que 1,669 pts d'écart entre les deux pays...

