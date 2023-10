Genesio dément les tensions à Rennes, bonnes nouvelles confirmées au LOSC, Still voit rouge mais...

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Stade Rennais : Genesio démonte les rumeurs de tensions avec Maurice

En conférence de presse, Bruno Genesio a démenti tout malaise avec son directeur sportif et ami Florian Maurice du côté du Stade Rennais : « J’ai entendu ça, ou plutôt on m’a rapporté ça, car je ne suis pas sur les réseaux sociaux, comme quoi il y avait aussi une fin de cycle avec moi, aux yeux de mes dirigeants. Et bien je peux vous dire que je n’ai pas senti ça du tout, au contraire ! Qu’on ait parfois des différences de points de vue sur l’analyse, des joueurs, le recrutement, c’est normal, et heureusement, on est là pour travailler ! Mais il y a zéro problème, ni avec Flo, ni avec le président, ni avec les propriétaires, que j’ai vus encore vendredi après-midi et qui sont là : c’est une chance de les avoir d’ailleurs présents physiquement avec nous, de les voir vivre au rythme des résultats du Stade Rennais, avec leur passion. »

LOSC : deux bonnes nouvelles confirmées avant Monaco

Comme annoncé par l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, en conférence de presse, Ismaily et Leny Yoro font leur retour dans le groupe du LOSC pour la réception ce dimanche (15h) de l'AS Monaco.

Le groupe du LOSC : Chevalier, Mannone, Jakubech - Alexsandro, Gudmundsson, Diakité, Umtiti, Santos, Yoro, Ismaily - Angel Gomes, Cabella, Yazici, Miramon, André, Bouaddi, Bentaleb - David, Cavaleiro, Zhegrova, Ounas.

LOSC : Bouaddi a déjà séduit un cadre du vestiaire des Dogues

Capitaine du LOSC, Benjamin André a salué en conférence de presse l’émergence du prometteur Ayyoub Bouaddi (16 ans), qui bat tous les records de précocité chez les Dogues : « Quand des jeunes joueurs viennent avec nous, cela apporte toujours de la fraîcheur. C’est plus rare de voir quelqu’un de 16 ans comme Ayyoub. C’est comme des petits frères. Ils apprennent, sont à l’écoute et sont très bien intégrés dans le groupe. Il faut qu’ils progressent et montrent qu’ils ont envie ».

Mais aussi...

Montpellier : une pépite algérienne dans le viseur

Si l’on en croit L’Equipe, le MHSC discute déjà avec le club de Paradou (D1 algérienne) pour faire signer dès cet hiver l’international U20 algérien Yacine Titraoui (20 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2026, le jeune milieu de terrain pourrait être transféré pour 800 000€ (+bonus).

Reims : Still a vu rouge contre Lorient mais…

Exclu à l’occasion du difficile Stade de Reims – FC Lorient (1-0) ce samedi, Will Still n’était pas franchement rancunier à l’égard de l’arbitre Benoît Bastien. Comme on a pu le voir sur Prime Vidéo, le technicien belge a attendu devant le vestiaire des référés pour s’excuser de son attitude. En conférence de presse, Will Still est revenu sur son exclusion, reconnaissant avoir manqué de sérénité : « On a dû s’armer de patience, pas comme moi qui suis un peu con sur le coup ».

Will Still a attendu l'arbitre à la fin de la rencontre suite à son exclusion mais pas pour l'invectiver, mais pour s'excuser.



Un geste rare dans le football 👏



(@PVSportFR)pic.twitter.com/BEN1SphyTj — Footballogue (@Footballogue) October 28, 2023

Le Havre : Sangante a un surprenant modèle au Real Madrid

Prometteur défenseur du Havre, Arouna Sangante (21 ans) a confié à Foot Mercato avoir un surprenant modèle du côté du Real Madrid pour sa carrière : « Je regarde beaucoup Antonio Rudiger, je regarde beaucoup ce joueur-là, c’est un style qui me plaît. Après chacun est comme il est mais c’est un style qui m’inspire. Ce qui me plaît chez lui, c’est que c’est un défenseur qui harcèle l’adversaire, il ne s’arrête jamais et il joue dur sans jamais faire trop de fautes. Il peut faire des fautes mais elles sont souvent faites de manière intelligente (rires) et franchement c’est top de voir ça ». On passe bien évidemment sur le côté « Bad Boy » de l’Allemand…

Girondins : les Ultras bordelais se sont payés Rodez et Buades

Ce samedi, les Girondins de Bordeaux retrouvaient Rodez au Matmut Atlantique. Une date inscrite dans le calendrier à l’encre rouge du fait des précédents de la 38ème journée de la saison 2022-23 où les Ruthénois avaient acquis leur maintien sur tapis vert en profitant d’une poussette d’un supporter sur le buteur du match Lucas Buades. Les supporters bordelais n’avaient pas oublié comme en atteste l’accueil qu’ils avaient réservé à Rodez et Buades, accusé d’avoir « simulé » sa commotion : « Commotion simulée, maintien volé, les valeurs du foot bafouées ». Lucas Buades a répondu en sortant un gros match à l’occasion de cette rencontre très heurtée (2-2).

« Commotion simulée, maintien volé, les valeurs du foot bafouées » pic.twitter.com/2bUyUKsn6i — Margot Dumont  (@Margot_Dumont) October 28, 2023

