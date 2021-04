Girondins - AS Monaco (0-3) : les Tops et les Flops de la balade monégasque

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Les Tops

Aurélien Tchouaméni au duel avec Toma Basic Credit Photo - Icon Sport

Aurélien Tchouaméni

Le milieu de terrain monégasque, formé aux Girondins de Bordeaux, a une nouvelle fois prouvé qu’il était doté d’un gros volume de jeu et d’une belle qualité de passe, comme on a pu le voir sur le deuxième but de l’ASM où il a lancé en profondeur Gelson Martins (47e).

Kevin Volland

Absent le week-end dernier lors de la victoire face à Dijon (3-0) à cause du bronchite, l’attaquant allemand a été décisif pour son retour, ouvrant le score d’un enroulée du droit après avoir fait une feinte de frappe du gauche (29e). L’ancien joueur du Bayer Leverkusen a inscrit son 15e but cette saison en Ligue 1.

les Flops

Hatem Ben Arfa Credit Photo - Icon Sport

Hatem Ben Arfa

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne s’est toujours pas montré décisif en 2021. Invisible, il n’a de nouveau rien apporté au jeu des Girondins. Remplacé peu après l’heure de jeu par Nicolas De Préville (63e).

Paul Baysse

Pris par la feinte de frappe de Kevin Volland sur le premier but monégasque (29e) et couvrant Gelson Martins sur le but du break (47e), le défenseur central bordelais est totalement passé à côté de son match.