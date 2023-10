Interdiction confirmée pour le LOSC, Rennes inspiré avant le PSG, Le Bris inquiet avant l'OL

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

LOSC : arrêté confirmé pour le derby

Le LOSC a annoncé hier soir que le tribunal administratif de Lille avait confirmé l’arrêté de la Préfecture du Pas-de-Calais interdisant le déplacement de ses supporters pour le derby. Le club a annoncé regretter cette décision mais vu les agissements de ses ultras ces dernières 48h (tags autour de Bollaert, acide lancé sur la pelouse...), la décision du tribunal administratif ne risquait pas d'être différente de celle de la préfecture...

Stade Rennais : Bourigeaud veut s'inspirer de Newcastle face au PSG

Présent en conférence de presse hier, le milieu rennais Benjamin Bourigeaud estime que son équipe devra prendre exemple sur Newcastle, large vainqueur du PSG (4-1) mercredi, lors du choc entre les deux formations dimanche au Roazhon Park : "On a acquis beaucoup de confiance en les battant deux fois la saison dernière. Ils ont beaucoup de joueurs stars mais on a envie de les battre. On en est capable, on doit avoir confiance en nos qualités. On est une bonne équipe, si on fait les choses ensemble, je pense que l’on peut être difficile à battre, d’autant plus à domicile. On a envie de créer une forteresse au Roazhon Park. Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau staff. Ils sont dans un temps d’adaptation. Ils ont un nouveau système et plusieurs joueurs découvrent ce club. On est à la maison, on devra leur montrer que l’on est chez nous et imposer le rythme que l’on a décidé. On joue le PSG mais on veut mettre en avant le travail collectif. Il n’y a que comme ça que l’on pourra les battre. On l’a vu en Ligue des Champions, Newcastle a joué en équipe. Il faut s’inspirer de ça pour les mettre à mal. En plus de ça, on aura le public derrière nous. Il va y avoir une belle ambiance. J’espère qu’ils seront derrière nous jusqu’au bout. Dans les temps faibles, on aura besoin d’eux. J’espère que l’on fera une très belle saison tous ensemble".

SB29 : Roy doit faire des choix forts

En conférence de presse vendredi, l'entraîneur du SB29, Eric Roy, a expliqué qu'il n'avait aucun blessé, ce qui compliquait sa tâche car il va devoir "arbitrer au moins sur deux joueurs" pour déterminer quel onze aligner face à Toulouse (15h) dimanche. "Et c’est compliqué parce que le monde mérite d’être dans le groupe", a conclu le technicien.

TFC : Sierro réconcilié avec les supporters

Sifflé par le Stadium lors du dernier match de L1 à domicile des Violets, Vincent Sierro a été applaudi jeudi lors de sa titularisation face au LASK (1-0). Et il a apprécié : "J’avais à cœur de faire un bon match, de montrer un bon visage, de sortir une belle performance, a-t-il déclaré à France Bleu. Je pense que c’est chose faite. J’ai essayé d’aider l’équipe au maximum selon les consignes du coach. On est allés chercher une bonne performance collective pour gagner. Quatre points en deux journées, c’est très important. Les supporters ? Ça m’a fait très plaisir qu’ils scandent mon nom. Ils ont toujours été là pour nous pousser, nous encourager. On se bat sur le terrain, on se sacrifie et ils le voient. Pouvoir leur donner cette victoire, c’est magnifique, car ils ont été exceptionnels ce jeudi. Ils ont créé une ambiance incroyable. On peut vraiment dire que “TFC Coupe d’Europe”, c’était vraiment le cas avec les supporters".

FC Lorient : Le Bris inquiet pour l'état de la pelouse de Lyon

L'entraineur des Merlus, Régis Le Bris, s'est montré inquiet avant le déplacement de équipe dans un Groupama Stadium de Lyon qui a accueilli plusieurs matches de la Coupe du monde de rugby : "Les rugbymen ne sont pas sympas avec les pelouses, a-t-il plaisanté dans Ouest-France avant de se montrer plus sérieux : Ça questionne en tout cas, oui. Le football et le rugby sont deux sports très différents en termes de qualité de pelouse pour bien exercer. On l’a vécu suffisamment la saison passée pour s’en plaindre et en faire l’expérience...".

MHSC : Nordin forfait

Blessé à une cuisse, Arnaud Nordin ne prendra pas part au match contre Clermont dimanche. Il est forfait, selon Le Midi Libre, et ne reprendra donc que dans deux semaines, après la trêve internationale.

Girondins : un Lavallois compatit avec les Bordelais et les Verts

L'expérimenté milieu de Laval Anthony Gonçalves (37 ans) a accordé une interview à Sud-Ouest dans laquelle il a évoqué le choc face aux Girondins ce samedi. Selon lui, le FCGB, comme l'ASSE, souffre de son statut de super favori de la L2, avec des adversaires surmotivés : "Je me mets souvent à la place de l’équipe qu’on affronte. À chaque fois, les Bordelais jouent contre des équipes qui les voient comme une équipe de Ligue 1, avec son gros budget, son beau stade. Eux comme pour Saint-Etienne affrontent des joueurs qui ont un surplus de motivation. Ils font un début qui n’est pas à la hauteur de leurs ambitions mais pour avoir vu le match contre Caen, sur la deuxième mi-temps, ils doivent marquer et s’imposer. Ça va être un gros match, à nous de répondre présent. Le coach va mettre en place un plan et depuis le début, on suit ce qui est demandé. On vient avec beaucoup d’humilité, mais forcément des ambitions".

Stade Rennais : Gouiri, première avec l’Algérie !

Deux semaines après avoir annoncé son souhait d'évoluer pour l'Algérie, Amine Gouiri (23 ans), qui compte 74 sélections au sein des équipes françaises de jeunes, a été appelé pour la première fois avec les Fennecs pour la fenêtre internationale du mois d'octobre. L'attaquant du Stade Rennais fait partie de la liste des 25 joueurs convoqués pour les matches amicaux face au Cap-Vert (12 octobre) et à l'Égypte (16 octobre), où figurent cinq autres joueurs évoluant dans les championnats de France : le gardien Anthony Mandrea (Caen, L2), les défenseurs Youcef Atal (Nice) et Kévin Guitoun (Metz), le milieu de terrain Hicham Boudaoui (Nice) et l'attaquant Badredine Bouanani (Nice).

