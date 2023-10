Klopp encense Toulouse, Montpellier se frotte les mains pour Sakho, les ultras girondins se chauffent

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Liverpool - Toulouse : Klopp fan des Violets

En conférence de presse hier, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a expliqué être fan du jeu toulousain : "Toulouse mérite tout notre respect. C’est une histoire vraiment intéressante, remporter la Coupe de France l’année dernière et terminer 13ème du championnat, c’est vraiment une chose énorme ! Cette année, c’est une équipe très jeune, vraiment talentueuse, une vraie équipe de football. Quand on les voit jouer, c’est vraiment sympa, ils ont une idée claire. Je prends beaucoup de plaisir à les voir jouer".

Stade Rennais : Assignon solidaire d'Omari avant le Panathinaikos

En conférence de presse hier, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a défendu Warmed Omari, auteur d'une grosse erreur ayant coûté la défaite à Lorient (1-2) dimanche. Il a notamment annoncé qu'il serait titulaire ce soir face au Panathinaikos. Egalement présent en conférence de presse, Lorenz Assignon s'est dit solidaire de son coéquipier : "Bien sûr, on a envie de le défendre, c’est normal. Quel humain sur cette terre n’a pas fait d’erreurs ? Ça arrive à tout le monde, il peut y en avoir. Ça fait très longtemps que je le connais, je sais qu’il sait se remettre en question et repartir de l’avant, je n’ai aucune crainte à ce niveau".

Montpellier : le licenciement de Sakho, une aubaine pour les finances héraultaises ?

Très bien renseigné sur Montpellier, l'insider Mohamed Toubache-Ter a dévoilé le verbatim de l'altercation entre Michel Der Zakarian et Mamadou Sakho. L'entraîneur aurait dit : "Mamad, les entraînements sont pas à la carte". Le défenseur aurait répliqué : "Suis irréprochable, Coach", ce qui aurait entraîné cette réponse de MDZ : "Si t’es pas content, tu te casses, tu rentres chez toi, t’es une pleureuse". Il y aurait ensuite eu tête à tête entre les deux hommes et Sakho aurait aggrippé son coach par le col. Par contre, il nie lui avoir fait une balayette volontaire, même si Der Zakarian est bien tombé. Dans son émission, Jérôme Rothen a pris la défense de l'ancien Parisien, assurant que son comportement avait toujours été exemplaire. En tout cas, sa mise à pied serait une aubaine pour le MHSC, car "depuis 6-8 mois, le club cherche à s’en débarrasser pr économiser un salaire et pouvoir recruter", selon Toubache-Ter.

Mais aussi...

Stade de Reims : Teuma de retour à l'entraînement !

Blessé le 7 octobre lors de la défaite contre Monaco (1-3), Teddy Teuma a fait son retour à l'entraînement ce mercredi. Le milieu international maltais ne se ressent plus de son entorse à une cheville et pourrait prétendre à une place dans le groupe pour la réception de Lorient samedi.

Clermont : Gastien lutte contre l'euphorie après Lyon

L'entraîneur de Clermont, Pascal Gastien, était en conférence de presse mercredi, à deux jours de la réception de Nice en championnat. Il a expliqué vouloir lutter contre toute forme de relâchement chez ses joueurs après le succès à Lyon (2-1) dimanche : "Il n’y a aucune euphorie après notre victoire à Lyon, seulement du soulagement et de la fierté. Cette semaine, on a surtout axé sur la récupération. On sait que Nice est une équipe très puissante et avec beaucoup de qualité. C’est certainement la meilleure équipe du championnat aujourd’hui. Ils sont très bien organisés, mais on va devoir essayer de les perturber par le jeu. On est capables de le faire".

Girondins de Bordeaux : les ultras préparent un accueil chaud à Rodez et Buades

Cinq mois après la défaite sur tapis vert qui leur coûta la montée, les ultras bordelais préparent une réception très chaude à Rodez et surtout à Lucas Buades, auteur de l'ouverture du score après un quart d'heure et qui avait été agressé par un ultra descendu sur la pelouse pendant sa célébration. Agressé ou bousculé, tout dépend dans quel camp on se place. En tout cas, le porte-parole des Ultramarines, Florian Brunet, a expliqué à Sud-Ouest que les ultras étaient "très déterminés à faire ressentir le maximum de honte" au joueur du RAF.

Podcast Men's Up Life