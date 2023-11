La L1 fait aussi bien que la Premier League en Coupes d'Europe !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Souvent vue comme une "Farmers League" à l'étranger, la Ligue 1 souffre d'un déficit de reconnaissance en raison de son palmarès ridicule (1 Champions League, 1 Coupe des Coupes en près de 70 ans). L'Ecosse, la Belgique ou le Portugal, pourtant dix fois moins peuplés, ont remporté plus de trophées que la France. En attendant que le PSG 1996 se trouve un successeur, on se raccroche à ce qu'on peut. Le site de la L1 a d'ailleurs trouvé une statistique assez flatteuse.

4 clubs français leaders de leur poule européenne

Après trois journées de tour de poules dans toutes les compétitions européennes, soit à mi-parcours, la Ligue 1 a quatre représentants en tête de leur groupe : le PSG en Champions League, l'OM et le Stade Rennais en Europa League, le LOSC en Europa League Conférence. Seule la toute-puissante Premier League fait aussi bien (Arsenal et Manchester City en C1, Liverpool et West Ham en C3) ! L'Espagne et l'Italie en comptent trois, l'Allemagne deux. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'un club français sera enfin sacré champion d'Europe en fin de saison, mais c'est déjà assez flatteur pour notre bonne vieille Ligue 1 !

