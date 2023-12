La phrase choc d’Atal à Nice, coups durs pour Still et au LOSC, deux départs imprévus à Rennes ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Mikautadze vers un retour à Metz !

En rupture de banc à l'Ajax, Georges Mikautadze devrait faire son retour au FC Metz cet hiver sous la forme d’un prêt, annonce L'Equipe. Meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée, le Géorgien ne peut pas jouer pour un troisième club cette saison...

🚨 Georges Mikautadze devrait faire son retour au FC Metz cet hiver sous la forme d’un prêt. 🇬🇪🔙



Le Géorgien ne peut pas jouer pour un troisième club cette saison.



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/rsqADdMWh8 — Actu Foot (@ActuFoot_) December 18, 2023

Sunderland a trouvé un coach, ce n'est pas Will Still !

La semaine dernière, Will Still, l’entraîneur du Stade de Reims, a été pointé du doigt pour s’être proposé à Sunderland, ce qu'il a démenti. Et les Black Cats ont nommé leur nouveau coach. Il s’agit de Michael Beale, l’ancien entraîneur des Rangers, qui a signé jusqu’en juin 2026. Fin de la rumeur Still, donc...

🤝 Sunderland AFC is delighted to announce the appointment of Michael Beale as the Club’s new Head Coach. — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 18, 2023

Mais aussi...

LOSC : retour début mars pour Diakité ?

Gêné depuis plusieurs mois par une blessure à une épaule et mal retombé contre le PSG, Bafodé Diakité a été opéré hier. Selon L’Équipe, le défenseur lillois devrait être absent un peu plus de deux mois. Le LOSC espère récupérer entre fin février et début mars un joueur qui, en plus de constituer une valeur sûre derrière, est accessoirement son deuxième meilleur buteur en Ligue 1 cette saison (avec 3 buts).

Montpellier HSC : Fulham fond sur Adams

Selon le site Football Insider, Fulham prépare une offre pour Akor Adams au mercato hivernal. Cet été, cette source avait déjà annoncé le transfert de Stephy Mavididi à Leicester. En 16 matches cette saison en Ligue 1, l’attaquant nigérian a marqué 7 buts sous les couleurs du club héraultais.

OGC Nice : Atal se défend au tribunal

Youcef Atal comparaissait hier devant le tribunal de Nice pour «provocation à la haine à raison de la religion ». Si la procureure a demandé une condamnation de dix mois avec sursis, 45 000 euros d’amende, et une publication du jugement sur Instagram pendant six mois, le défenseur algérien de l’OGC Nice a défendu son cas en lançant une phrase choc en fin d’audience : « Je n’ai rien contre personne. » Délibéré le 3 janvier prochain.

Et enfin...

RC Strasbourg : moins grave que prévu pour Mothiba

Sorti blessé à Lorient (2-1), dimanche, après une fracture de la rotule du genou gauche, Lebo Mothiba (27 ans) a été opéré avec succès, hier. Selon L’Équipe, l’attaquant du RC Strasbourg sera absent plusieurs mois mais son indisponiblité est moins grave que prévu.

Stade Rennais : les Doué vers un départ inattendu ?

Espoir du Stade Rennais, Désiré Doué est mis à l’écart de manière incompréhensible par Julien Stephan, lui qui se plaint d’une animation offensive en grande difficulté. Face à ses 13 pauvres minutes de jeu cette saison, le milieu offensif de 18 ans pourrait-il prendre la décision de partir cet hiver ? A priori oui ! Foot Mercato rappelle que des clubs anglais et allemands s’étaient positionnés l’été dernier. Son frère Guela, lui aussi sollicité à ce moment-là, pourrait également privilégier un départ cet hiver. À suivre...

