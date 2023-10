Le LOSC fait chuter Brest, Nantes déroule, Reims freiné

Quatre victoires lors des cinq dernières journées ! Le FC Nantes a confirmé sa bonne forme ce dimanche en venant à bout de Montpellier (2-0) grâce à Florent Mollet (44’) et Kader Bamba (74’). Un match durant lequel les protégés de Pierre Aristouy ont quand même souffert en deuxième période.

Au stade Pierre-Mauroy, le LOSC a bien lancé sa série d’octobre – novembre en battant les coriaces brestois d’Eric Roy (1-0). Une réalisation précoce de Yusuf Yazici a suffi au bonheur des hommes de Paulo Fonseca, qui prennent la 4ème place.

Enfin, au Stadium, le Toulouse FC a eu la baraka face au Stade de Reims (1-1). Les Champenois ont trouvé trois fois les montants lors du premier acte avant d’ouvrir le score par Richardson et de se faire égaliser dans la foulée par Dallinga.

Ce dimanche après-midi, il y avait trois matchs de Ligue 1 au programme. Les belles opérations sont à mettre au crédit du LOSC et du FC Nantes, respectivement vainqueurs de Brest et de Montpellier. Toulouse et Reims se quittent dos à dos.