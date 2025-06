Le Mercato prend feu à Lens et à Nice, Monaco libère Leroux (FC Nantes), 30 M€ en vue à Rennes ? 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Le Havre : Mambimbi ciblé ?

Selon Foot Mercato, Le Havre discute actuellement avec Felix Mambimbi, dont le profil plaît à la direction du HAC. Âgé de 24 ans, cet ailier gauche capable d’évoluer à droite porte les couleurs du FC Saint-Gall, pensionnaire de première division suisse. Cette saison, il a pris part à 28 rencontres, marquant 3 buts et donnant 5 passes décisives.

Paris FC : un gardien et un Niçois suivis ?

Selon Mohamed Toubache-Ter, le Paris FC suit le marché des gardiens. D’après L’Équipe, ce même PFC veut arracher Pablo Rosario à l’OGC Nice.

OGC Nice : vague des départs en vue cet été !

L’OGC Nice va faire le ménage cet été. D’après L’Équipe, si le Gym souhaite notamment conserver encore au moins une saison Moïse Bombito, Melvin Bard, Sofiane Diop, Mohamed-Ali Cho, Badredine Bouanani et Hicham Boudaoui et que Jonathan Clauss, Ali Abdi, Morgan Sanson et Terem Moffi resteront au Gym, Gaëtan Laborde et Jérémie Boga ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante.

Stade Rennais : la Rome pense à Kalimuendo

La Gazzetta dello Sport affirme ce jeudi que l’AS Rome pense à Arnaud Kalimuendo pour son attaque, le transfert peut être favorisé par l’arrivée de Frédéric Massara au poste de directeur sportif. Gian Piero Gasperini veut un profil plus mobile que Dovbyk. Le joueur est valorisé aux alentours des 25 millions par le Stade Rennais. Si Seko Fofana a anticipé sa reprise, Le Parisien croit aussi savoir qu’Alan Do Marcolino devrait être libéré de son contrat avec le Stade Rennais et rejoindre Dordrecht en D2 néerlandaise. Le club breton gardera un pourcentage à la revente sur l’attaquant rennais.

AS Monaco : à fond sur Pogba, moins sur Leroux ?

Selon RMC Sport, les négociations se poursuivent entre Paul Pogba et l’AS Monaco. Le choix du joueur est clair, sa priorité est de rejoindre le club du Rocher et des discussions sont toujours en cours dans ce dossier. Au sujet de Louis Leroux, il ne s’agit pas d’une piste trop explorée par le club de la Principauté.

RC Lens : des mouvements en vue

Mohamed Toubache-Ter a organisé un space au cours duquel il a donné quelques informations sur les coulisses du RC Lens. On a ainsi appris que l’ambiance Will Still et Diego Lopez était exécrable, que l’intérêt pour Gaëtan Perrin était réel mais que la concurrence était forte mais aussi que Neil El Aynaoui était plus proche d’un départ que de rester en Artois. Enfin, la piste menant à Mathieu Udol avance dans le bon sens.

SCO Angers : des prolongations à la pelle

Angers a annoncé, hier, les prolongations du milieu Pierrick Capelle (38 ans) et du défenseur central Abdoulaye Bamba (35 ans) jusqu’en 2026. Selon L’Équipe, le milieu Yassin Belkhdim (23 ans), qui a gagné ses galons de titulaire en seconde partie de saison dernière, a également étendu son bail jusqu’en 2028.

FC Metz : Deminguet reste au club

Prêté par le RC Strasbourg durant la saison écoulée en Ligue 2, Jessy Deminguet va rester à Metz, qui a levé son option d’achat. Le milieu de terrain de 27 ans a signé pour trois ans avec le promu en Ligue 1.