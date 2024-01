Le Stade Rennais élimine OM, les tops et les flops

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Les tops

Benjamin Bourigeaud : il manque le pénalty de l'égalisation dans les arrêts de jeu de la première période mais c'est lui qui offre l'égalisation à Terrier à la 53e sur coup franc. Dans les transmissions, il a été moins précis qu'à l'accoutumée mais la pelouse rendue glissante par la pluie incessante n'a pas aidé. Il est en tout cas le baromètre de son équipe puisqu'il était emprunté en première période et plus entreprenant en seconde.

Martin Terrier : il a inscrit son premier but en Coupe de France depuis le 4 mars 2020. A l'époque, il portait le maillot de l'OL... Aux avant-postes, il fait toujours mal par ses appels incessants et son goût du combat. Ce soir, il a usé la défense marseillaise, qui a fini par craquer.

Pau Lopez : alors que Canal+ a diffusé une interview de lui à la mi-temps du match dans laquelle il est revenu sur ses problèmes psychologiques de l'été dernier, l'Espagnol a réussi une très belle prestation, enjolivée par sa double parade sur le pénalty de Bourigeaud. Il ne peut rien sur le but égalisateur de Terrier. En revanche, il n'a pas réalisé d'arrêt dans la séance de tirs au but...

Leonardo Balerdi : l'Argentin a encore été très bon, compensant les placements à géométrie variable de Samuel Gigot. Dans ses relances, il est souvent très propre et garde son sang-froid en toutes circonstances. On dirait qu'il a réussi à gommer ses sautes de concentration qui finissait toujours par pourrir ses matches. Il a même réussi son tir au but, un an après en avoir manqué un contre Annecy dans un match de sinistre mémoire.

Les flops

Arnaud Kalimuendo : il rate une énorme occasion en début de seconde période, seul face au but. Il court beaucoup, se bat bien mais techniquement et dans la finition, c'est loin d'être ça. Un problème de confiance ?

Vitinha : une catastrophe. Comme trop souvent. Il presse, met des tampons, prend des cartons et c'est à peu près tout. Techniquement, c'est le néant. Et en plus, il n'est jamais bien placé. Espérons que les clubs intéressés par son recrutement cet hiver n'aient pas regardé ce match ! Même remarque pour Luis Henrique, entré au bout de 28 minutes à la place de Nadir, blessé.

Ulisses Garcia : le Suisse a été contraint de rentrer dès la 16e minute à la place de Murillo, blessé. Un baptême du feu très compliqué. Sur l'égalisation rennaise, il se prend une roulette de Doué, qui l'oblige à commettre une faute. Le reste du temps, il n'a pas bien défendu et ne s'est pas montré intéressant offensivement. On se gardera bien d'émettre un jugement définitif après un seul match mais celui-ci est raté.

