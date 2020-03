true

Le Groupe Canal + a fait savoir à la LFP qu’il n’entendait pas verser les 110 M€ de droits tv prévus, à cause de l’arrêt des championnats.

Avec le Covid-19, le foot est en mode pause et pour ses diffuseurs, le manque à gagner est énorme. Ainsi, le groupe Canal+ a envoyé un courrier à la LFP en faisant part de son refus de s’acquitter de l’intégralité des droits TV prévus, soit près de 110 M€. Une somme que la chaîne cryptée ne souhaite pas payer, alors que son prochain versement doit intervenir le 5 avril. Le président du directoire de Canal+, Maxime Saada s’en est expliqué.

« Il n’est pas envisageable que nous payions les échéances à venir, alors même qu’en raison de la suspension du championnat de Ligue 1, aucun match ne peut être joué et, par suite diffusé sur nos antennes, soutient-il. Cette suspension de paiement s’inscrit dans un contexte où la crise sanitaire affecte durement la quasi-totalité des activités de notre groupe. Nos activités de télévision payante en France sont fortement impactées par la fermeture d’une part importante de nos canaux de vente et par l’affaiblissement de l’attractivité de nos offres Sport. Nos revenus publicitaires sont en chute libre. Nos activités de télévision à l’international et Studiocanal sont également sévèrement touchées. Nous sommes donc dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour atténuer l’impact financier de cette crise. »

Ce non versement pourrait avoir de fortes répercutions pour les clubs français puisque les droits TV représentent 47% des ressources des formations françaises hors transferts.