LOSC : Jonathan Bamba moins décisif, vraiment ?

true

Moins efficace devant le but, l’ailier du LOSC Jonathan Bamba est devenu plus passeur que buteur cette saison.

Avec le départ à Arsenal de Nicolas Pépé, on attendait beaucoup de Jonathan Bamba cette saison au LOSC. Recruté libre en provenance de l’ASSE, où il était en fin de contrat, au printemps 2018, l’international Espoirs avait inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives lors de sa première saison chez les Dogues, conclue à une brillante 2e place en L1.

Cette saison, Bamba a du mal à confirmer : il n’a inscrit qu’un but, sur penalty, lors de la 3ème journée. Mais comme le fait remarquer le site Le Petit Lillois, il n’est pas moins décisif pour autant. En effet, Bamba a délivré 9 passes décisives cette saison, alors qu’il reste encore 10 journées de L1 à, disputer.

🗣 Depuis 2⃣0⃣1⃣2⃣, elle anime vos soirées sportives au @StadePM Charlee Moss s’est confiée à https://t.co/NjQ9lqr3rV 🔽https://t.co/Wu8MfOmGff — LOSC (@losclive) March 23, 2020

Bamba est aussi le joueur lillois ayant provoqué le plus de fautes (45), et l’attaquant de Ligue 1 ayant récupéré le plus de ballons.