LOSC – Mercato : le départ et la destination de Gabriel se précisent

true

Si l’on en croit les informations de Gianluca Di Marzio, journaliste italien, le défenseur brésilien du LOSC, Gabriel, devrait signer à Naples.

Le mercato a ses incertitudes. Et ses rumeurs qui, parfois, écroulent au fil des jours. Ainsi, le défenseur brésilien du LOSC, Gabriel, se devait, et c’était alors une certitude, de rejoindre la Premier League et le club d’Everton. Un accord avait même été trouvé entre les deux clubs et Gabriel, on conserve le conditionnel, avait paraît-il passé des tests médicaux pour intégrer la formation dirigée par Carlo Ancelotti.

C’est pourtant en Italie que l’on devrait retrouver l’ancien défenseur du LOSC. A Naples, plus précisément. Dans un récent article relayé sur son compte twitter, le bien connu journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, confirme en effet qu’un accord est imminent. Le club italien parviendrait à conclure le dossier au prix d’un montant estimé à 25 millions d’euros.

Au regard du dossier, et de son évolution, il risque fort d’y avoir de nouvelles informations dans les heures à venir.