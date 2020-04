LOSC – Mercato : Osimhen calme le jeu sur un futur départ

true

Victor Osimhen, l’attaquant du LOSC, s’est confié au sujet de sa situation dans les colonnes du quotidien britannique The Independant.

De l’Angleterre à l’Espagne en passant par l’Italie, Victor Osimhen suscite les convoitises partout. Il faut dire que l’attaquant du LOSC a réussi une première saison (non achevée) remarquable sous le maillot des Dogues, avec 18 buts toutes compétitions confondues.

De l’autre côté de la Manche, nombreux sont les clubs qui aimeraient profiter du talent de buteur d’Osimhen. Et dans l’interview accordée au media anglais, le buteur nigérian n’a pas exclu cette possibilité. « Bien sûr qu’un jour j’aimerais jouer pour un grand club en Angleterre. J’ai parlé à Odion [Ighalo] à propos de cela. Il m’a donné de bons conseils, c’est une légende et un grand frère. Mon objectif est de jouer dans l’un des plus grands clubs du monde mais pour l’heure je suis très heureux à Lille », a confié Osimhen.

Visiblement pas pressé de plier bagage, Osimhen fait donc face à toute cette fureur autour de lui avec lucidité. Mettant en avant le projet sportif pour ne pas s’engager dans la précipitation. « Ma priorité est de jouer beaucoup de matchs. Signer dans un grand club et finir sur le banc n’est pas excitant pour moi ». De quoi repousser quelques temps l’hypothèse d’un départ rapide du LOSC ?