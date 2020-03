LOSC, OL : Florent Balmont fait une grande annonce sur son avenir

true

Formé à l’OL, auteur du doublé championnat-Coupe de France avec le LOSC en 2011, Florent Balmont (DFCO) va prendre sa retraite.

Cette fois, c’est sûr, Florent Balmont va raccrocher les crampons ! Le milieu de terrain, qui a fêté ses 40 ans le 2 février, vient d’annoncer à Canal+ qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Né dans la banlieue lyonnaise, formé à l’OL, il n’y a joué qu’un an chez les pros (2000-01), avant d’être prêté à Toulouse (2001-02), de filer à Nice (2004-08) puis de s’engager avec le LOSC (2008-16), avec qui il a remporté le doublé en 2011. Depuis quatre ans, il évoluait à Dijon…

Propos retranscrits par le site lepetitlillois. « Faire un an de plus à cause de ces événements ? Il faut que je demande au président s’il ne peut pas me donner un an de plus mais ça va être compliqué quand tu passes la barre des 40 ans. L’année dernière je ne m’étais pas encore décidé. Mais cette fois, j’ai fait mon choix. Même si j’arrête comme ça, ce n’est pas grave, il faut faire avec. J’en ai bien profité. »

Sa décision est prise quoi qu’il arrive, @BalmontFlo prendra sa retraite de footballeur à la fin de cette saison. Retrouvez son entretien avec @ludo_deroin sur MyCanal — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 31, 2020

« C’est sûr que j’aimerais faire mes deux derniers mois et profiter au maximum. On espère toujours et on reste positif. Mon avenir ? Je souhaite devenir entraîneur, ça fait quelques années que j’y pense. Je vais passer mes formations à partir de l’année prochaine et franchir les paliers petit à petit. On verra si je suis fait pour ce métier. »