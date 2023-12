LOSC - PSG : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le PSG passe un test important ce soir sur la pelouse (en mauvais état) du LOSC. Le leader de la Ligue 1 a rarement convaincu depuis le début de la saison et il doit sa pole position aux défaillances de la concurrence davantage qu'à la qualité de ses prestations. En face de lui, il trouve un Lille remonté et qui montre une belle qualité de jeu depuis un an et demi et l'arrivée de Paulo Fonseca. Voici les deux onze choisis par les entraîneurs :

LOSC : Chevalier - Diakité, Alexsandro, Yoro, Ismaiky - Bentaleb, André - Zhegrova, Gomes, Gudmundsson - Yazici..

PSG : Tenas - Ugarte, Marquinhos, Danilo, Hernandez - Lee, Zaïre-Emery, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola.

Supporters du LOSC, voici votre composition pour affronter le Paris Saint-Germain 👊⬇️#LOSCPSG pic.twitter.com/3SZlik8za5 — LOSC (@losclive) December 17, 2023

