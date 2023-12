LOSC - PSG : Yoro, Bentaleb, Mbappé... les tops et les flops d'un choc accroché

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les tops

Leny Yoro : on a compris ce soir pourquoi le LOSC attendait au moins 50 M€ pour lui et pourquoi le PSG n'hésiterait pas à signer un chèque de ce montant ! Le défenseur central de 18 ans a été monstrueux face à ce qui se fait de mieux en matière d'attaquant en Ligue 1. Deux fois, une à chaque mi-temps, Kylian Mbappé a tenté de le prendre de vitesse après une série de feintes. Systématiquement, Yoro l'a contré. Malgré son gabarit impressionnant, il est extrêmement vif et ne se jette jamais. En plus, il a la baraka, comme on a pu le constater en première période sur un centre parisien qui a rebondi sur sa cuisse avant de filer juste au-dessus de la transversale de Chevalier.

Nabil Bentaleb : on aurait pu citer Edon Zhegrova, très percutant dans son couloir droit. Mais le milieu franco-algérien a été très en vue, notamment en première période. Il a fait office de digue face aux offensives parisiennes, récupérant beaucoup de ballons et les relançant proprement. Et dire que des clubs comme l'OL et l'OM l'ont snobé cet été alors que le SCO demandait moins de 5 M€ pour lui...

Kylian Mbappé : quatre jours après Dortmund (1-1), il a vécu une nouvelle soirée frustrante, surtout que Yoro l'a bien bloqué. Mais il a encore marqué. Sur pénalty, certes, mais c'est tout de même son 16e but en championnat en 16 journées. Il a tellement confiance en lui qu'il s'est permis de dire "Bonne chance" à Lucas Chevalier avant d'exécuter la sentence. Le jour où la mécanique parisienne sera rouillée, on pourra s'attarder sur le fait qu'il veuille jouer les meneurs de jeu alors qu'il n'en a pas les qualités mais comme ça va plutôt bien actuellement...

Les flops

Yusuf Yazici : il a été préféré à Jonathan David à la pointe de l'attaque lilloise. Certainement parce que Paulo Fonseca s'attendait à ne pas avoir le ballon et voulait que son joueur le plus haut sur le terrain puisse conserver le cuir pour permettre au bloc-équipe de remonter. Sauf que le Turc a été totalement étouffé par la doublette Marquinhos-Danilo. Et que le LOSC ne s'est pratiquement pas procuré d'occasion de toute la partie... jusqu'à l'entrée du Canadien qui a égalisé de la tête dans les arrêts de jeu !

Bafodé Diakité : tout allait bien pour le LOSC jusqu'à ce que son latéral droit se lance dans un tacle désespéré sur Lucas Hernandez en pleine surface. A aucune moment, il ne touche le ballon, l'ancien Bavarois jouant bien le coup. Averti pour le coup, Diakité s'est en plus blessé à l'épaule et a été remplacé dans la foulée. Une action qui a gâché 66 minutes sérieuses de sa part. Dommage mais le foot se joue sur des détails. Heureusement que David a sauvé le coup à la dernière seconde !

Bradley Barcola et Ousmane Dembélé : même constat pour les deux ailiers, à savoir de bonnes intentions, de l'envie mais zéro réussite dans le dernier geste. Une récurrence pour les deux joueurs. Quand ils tombent sur un bloc bas, ça devient beaucoup plus difficile pour eux de s'exprimer.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Encore 6 minutes dans le temps réglementaire.



Tous derrière notre équipe 👏#LOSCPSG 0-1 | 84' pic.twitter.com/0E5UOpht5W — LOSC (@losclive) December 17, 2023

Podcast Men's Up Life