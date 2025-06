LOSC Mercato : Jonathan David en route pour son nouveau club, c’est une surprise !

En fin de contrat au LOSC, Jonathan David ne devrait pas prendre la direction de l’Italie où plusieurs clubs le convoitaient, mais de la Turquie…

Son nom a été évoqué du côté de l’OM et du FC Barcelone, qu’il rêvait de rejoindre, mais c’est vers l’Italie que semblait se diriger Jonathan David. En fin de contrat au LOSC, l’attaque canadien était ciblé par la Juventus Turin et le Napoli. L’Inter Milan avait de son côté renoncé suite aux exigences des agents du buteur

Direction Fenerbahçe

Selon le Corriere dello Sport, la Vieille Dame avait pris les devants. La Juve avait intensifié les discussions et il se murmurait qu’elle envisageait de verser une prime à la signature s’élevant entre 20 et 25 millions d’euros pour convaincre David de signer. Mais en ce début de week-end, il semble que c’est finalement vers la Turquie que s’oriente David. Selon plusieurs médias turcs (A Spor et Fanatik), il est sur le point de signer au Fenerbahçe, pour trois ans, avec un salaire annuel de 10 millions d’euros et une prime à la signature de 15 millions.