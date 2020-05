OL : Aulas a trouvé un nouvel angle d’attaque contre la LFP

false

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, digère très mal la décision de la LFP qui a décidé de mettre un terme à la saison en Ligue 1.

A moins que la finale de la Coupe de la Ligue ne se joue et soit remportée par l’OL, les Gones ne participeront pas aux coupes européennes la saison prochaine. Un constat officialisé par l’arrêt de la saison de Ligue 1 décidé par la LFP. Et depuis, Jean-Michel Aulas ne décolère pas.

Le président de l’OL n’a pas mis longtemps à brandir la menace de recours juridique, et trouve toutes les occasions pour tacler la LFP. Dernière argument en date, la comparaison avec les autres pays européens. En effet, les clubs de Serie A ont exprimé hier par un vote leur volonté de terminer la saison. Et le président lyonnais d’y voir donc un aveu de faiblesse mis en lumière de notre côté des Alpes. « Comment les clubs, champions d’entreprises françaises, vont être rétrogradés de force dans les compétitions : eux, ils sont offensifs, nous défensifs », a tweeté le président lyonnais.

Les clubs italiens veulent terminer la saison – Foot – ITA @ol ⁦@LFPfr⁩ ⁦@FFF⁩ ⁦@Sports_gouv⁩ Comment ls clubs,champions d’entreprises françaises vont être rétrogradés d force dans les compétitions:eux ils sont offensifs nous défensifs https://t.co/JylLaFSOc2 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 1, 2020

Des propos qui font écho à une sortie tout aussi offensive de Jean-Michel Aulas, un peu plus tôt sur l’antenne de France Info. « Je sais que sur le plan européen tout le monde est catastrophé par la décision de l’État français qui va à l’encontre des décisions des autres pays. La France sera-t-elle en avance pour une fois ou en désaccord avec tout le monde ? Ce qui contribuera à poser un peu plus un certain nombre de problèmes à nos clubs français à nos champions. Pour arriver à une telle décision aussi étonnante et complètement injustifiée, il y a eu beaucoup de cacophonie au sommet même de la Ligue de football ».