OL : Depay a trouvé un compagnon de galère pour la vie

Memphis Depay (26 ans), qui se remet petit à petit d’une grave blessure au genou, peut compter sur le soutien inconditionnel de son partenaire Jeff Reine-Adélaïde (22 ans).

L’OL suit avec attention les mesures prises par le gouvernement concernant la suite du confinement. Comme toutes les autres formations de Ligue 1, les joueurs du club rhodanien restent actifs pendant cette période de disette sportive. C’est encore plus le cas de Jeff Reine-Adélaïde, en pleine rééducation suite à sa grave blessure au genou contractée fin 2019.

L’ancien milieu offensif du RC Lens (22 ans) n’est pas le seul dans ce cas de figure puisque Memphis Depay est aussi en pleine convalescence après s’être fait les croisés avant lui. Pendant cette période, les deux joueurs de l’OL se serrent plus que jamais les coudes.

« On s’est beaucoup épaulé avec Memphis. Avant la blessure, on était déjà proche. Aujourd’hui, on l’est encore plus qu’avant, assure Reine-Adélaïde à Foot Mercato. C’est une blessure qui nous lie. Je pense que cela a été du jamais vu dans toute l’histoire du foot, deux joueurs de la même équipe qui se font les croisés lors du même match. C’est une personne qui a une mentalité que j’aime bien, qui veut aller de l’avant. C’est vers cette voie que l’on est allé et qu’on a travaillé. Comme on a pu le voir sur ses vidéos, Memphis est très ambitieux et a très envie de montrer, de prouver. Il a envie de retrouver les terrains. »