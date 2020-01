OL – Mercato : imbroglio total dans le dossier Bruno Guimaraes

true

Difficile d’y voir clair dans certains dossiers chauds du mercato d’hiver. Et ce n’est pas celui du Brésilien Bruno Guimaraes, attendu à l’OL, qui fait exception. Bien au contraire. Depuis hier, comme nous vous l’avions relayé sur notre site, un accord entre le club lyonnais et celui de l’Athletico Paranaense au sujet du joueur était semble-t-il bouclé. Pour un montant proche des 25 millions d’euros.

Problème, le média brésilien, Globo Esporte affirme que le club espagnol de l’Atlético de Madrid s’est également mis en quête d’arracher la signature du capitaine de l’équipe olympique du Brésil. Les Colchoneros, pire encore, disposeraient d’une clause de priorité pour l’achat et ce depuis le transfert de Ronan Lodi de Paranaense à Madrid en juillet 2019.

Pour ne rien arranger, et ne plus y comprendre grand chose…divers médias espagnols affirment, de leur côté, que la fameuse clause évoquée n’est plus en vigueur. Et que la priorité de Simeone, l’entraîneur madrilène, ne se trouve pas au Brésil, mais bel et bien à Paris en la personne d’Edinson Cavani. En somme, le dossier Guimaraes est encore loin d’être bouclé…