OL – Mercato : Memphis Depay essuierait refus sur refus à l’étranger

Les grands clubs européens ne seraient pas très convaincus par Memphis Depay (OL), qui a échoué à Manchester United et revient de blessure.

En fin de contrat à l’été 2021, Memphis Depay répète à l’envi qu’il aimerait quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Ce n’est pas la première fois depuis son arrivée à l’hiver 2017 qu’il estime être suffisamment fort pour évoluer dans un plus grand club. Mais jusqu’à présent, le Real Madrid, son rêve ultime, ni aucun autre cador ne s’est penché sur son cas.

Et à en croire Foot Mercato, ce n’est pas près de changer. En effet, le Hollandais et son agent sondent les grands championnats européens mais plusieurs facteurs font qu’ils essuient refus sur refus. Le premier, c’est son échec à Manchester United, dans un cadre qui lui allait pourtant comme un gant puisqu’il était coaché par Louis van Gaal et que l’équipe jouait pour lui. Du coup, la Premier League ne s’intéresse plus vraiment à lui.

L’autre facteur, c’est bien évidemment sa grave blessure au genou survenue à l’automne. Si Depay s’est rétabli en un temps record, le fait justement qu’il soit allé très vite dans la rééducation fait craindre une rechute. Sans compter qu’il n’est pas certain qu’il soit immédiatement opérationnel vu qu’il vient de passer six mois loin des terrains. Or, les grands clubs veulent des joueurs aptes à jouer immédiatement. Pour le moment, donc, l’avenir du Hollandais se situe entre Rhône et Saône…