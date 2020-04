OL – Mercato : une pépite déchue de la Roma dans le viseur ?

true

Selon la presse italienne, l’Olympique Lyonnais aurait pris des renseignements pour l’ailier turc Cengiz Ünder (AS Roma, 22 ans).

Considéré comme l’un des plus grands Espoirs du football européen et cité parmi les révélations de la Ligue des Champions en 2018-19, Cengiz Ünder (AS Roma, 22 ans) a vu son irrésistible ascenssion plafonner sur la saison en cours. Si l’ailier droit pouvait se contenter d’être un joker l’an passé, le fait que sa situation n’évolue pas pèse au jeune Turc (20 apparitions, 3 buts toutes compétitions confondues).

Grosse concurrence pour Cengiz Ünder

Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien joueur de l’Istanbul Basaksehir pourrait être l’un des grands agitateurs de l’été … Et de nombreuses écuries européennes suivent le dossier du coin de l’oeil. Selon la « Gazzetta dello Sport », l’Olympique Lyonnais fait partie de cette liste tout comme le Bayern Munich, Leipzig, le Milan AC, Arsenal, Tottenham ou encore Everton.

D’après le média transalpin, les décideurs rhodaniens auraient discrètement pris des renseignements sans aller plus loin pour l’instant. Une situation qui ne risque pas d’évoluer dans les prochaines semaines avec les incertitudes économiques liées à la crise sanitaire du Covid-19.