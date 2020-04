OL : Thiago Mendes justifie le matraquage de Neymar (PSG)

true

Le milieu de terrain de l’OL Thiago Mendes a expliqué à un média brésilien pourquoi Neymar (PSG) était autant ciblé par les défenseurs de L1.

Rentré au Brésil contre l’avis de ses dirigeants, Thiago Mendes a accordé une interview au média UOL Esporte. Il y a bien sûr été question du meilleur joueur du pays, qui se trouve être un adversaire du milieu de terrain de l’OL : Neymar. Le journaliste ayant interrogé l’ancien Lillois lui a demandé pourquoi l’attaquant du PSG subissait autant de fautes en Ligue 1.

La réponse du Lyonnais est des plus déroutantes : « C’est logique. S’ils le laissent faire, il tombe et roule au sol. Neymar est un grand joueur et attire toujours l’attention de tout défenseur. Lorsque nous jouons contre lui, en plus de ne pas le laisser réaliser une bonne performance, vous devez également montrer votre propre valeur comme défenseur ».

Le matraquage systématique est l’une des raisons qui vont pousser Neymar à quitter le PSG lors de la prochaine intersaison pour retourner au FC Barcelone. Car même s’il se roule souvent par terre, par deux fois il a été gravement blessé. Ce qui aurait pu inciter Thiago Mendes à édulcorer quelque peu ses propos…