OM : André Villas-Boas presque assuré du podium final ? 

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas rêve de terminer la saison sur le podium de L1. À la trêve hivernale, les statistiques lui sont favorables.

L’OM est devenu un sacré client en L1. Hormis sa défaite contre le PSG au Parc des Princes (0-4), le club phocéen n’a jamais donné l’impression d’être totalement démuni face à un rival de L1 cette saison. Le Stade de Reims a bien mis en exergue les carences des Marseillais (2-0), mais c’était en ouverture du championnat en août dernier.

Depuis ce revers, André Villas-Boas a procédé à des ajustements qui ont permis à l’OM d’atteindre la trêve hivernale dans le costume de dauphin du PSG. Mieux, l’OM a fait un mini-trou avec la concurrence puisque le Stade Rennais, troisième de L1, pointe à cinq longueurs (avec un match en moins). Voir le club phocéen à cette place à ce stade de la saison est une excellente nouvelle pour ses supporters.

L’OM adore être dauphin à la trêve hivernale

Six fois deuxième à la trêve dans son histoire, l’OM a en effet fini cinq fois sur le podium en fin de saison ! La Provence a fait les comptes et rappelle que le club olympien n’est descendu qu’une seule fois du podium, en 1997-1998, passant de la deuxième à la quatrième place. À une reprise, lors de l’exercice 1948-1949, l’OM est passé de la deuxième à la troisième place. Lors des saisons 1947-1948 et 1989-1990, l’OM a bonifié sa deuxième place, en étant champion à l’arrivée. Enfin, par deux fois l’OM a conservé sa deuxième place : en 1932-1933, et lors de la saison 1998-1999.