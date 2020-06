OM : Boudjellal répond à la crainte d’un fiasco à la Kachkar

true

Mourad Boudjellal, depuis ses annonces chocs sur son projet de rachat de l’OM, occupe le devant de l’actualité du club phocéen.

Même si l’OM et Dimitri Payet ont fait fort hier avec l’annonce d’une prolongation avec une baisse de salaire significative, l’actualité du club phocéen fait surtout parler par les rumeurs de rachat. Depuis que le projet mené par Mourad Boudjellal a été révélé, la sphère marseillaise s’est emballée.

Au point que certains, qui ont de la mémoire, ont vite rappelé à quel point les supporters étaient tombés de haut quand l’homme d’affaires Jack Kachkar semblait sur le point de racheter le club à Robert Louis-Dreyfus, avant que la supercherie soit révélée. Interrogé par le Phocéen à ce sujet, Mourad Boudjellal a tenu à rassurer.

« Oui, j’ai suivi l’épisode Kachkar. Écoutez, je ne veux pas de photos à la Une de L’Equipe en serrant les deux poings dans les vestiaires, c’est garanti, si ça peut les rassurer. Et même moi, j’ai mis un certain temps à le croire, j’ai bien conscience des choses. Mais je le répète, aujourd’hui celui qui a la réponse, c’est Frank McCourt, et s’il ne souhaite pas vendre, on ne va pas lui mettre un pistolet sur la tête, c’est son choix, et il sera respectable », a prévenu l’ancien dirigeant du RC Toulon.