OM : Jacques-Henri Eyraud tient son Head of Business… et une première polémique !

Passé par Microsoft, Electronic Arts et Canal+, le dirigeant va devoir développer les revenus commerciaux de l’OM sous l’égide de Jacques-Henri Eyraud.

Quitte à voir un Head nommé, les supporters de l’OM espéraient que ce soit celui du football. Ils devront encore patienter qu’Olivier Pickeu, Pep Segura ou un autre accepte la mission de succéder à Andoni Zubizarreta. En attendant, ils vont apprendre à connaître, Hughes Ouvrard, nouvel Head of Business du club.

« C’est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre l’OM comme directeur général en charge de l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football, a-t-il écrit sur Twitter. Les équipes de l’OM et les supporters peuvent compter sur mon implication totale. »

Ancien dirigeant de Microsoft et d’Electronic Arts, Ouvrard a aussi travaillé au développement d’OM TV il y a presque vingt ans lorsqu’il travaillait à Canal+. Sa tâche sera immense puisqu’il lui faudra développer les recettes du club afin de le faire entrer dans les clous du fair-play financier. A peine sa nomination officialiser, de vieux tweets sont remontés à la surface, dont un dans lequel il a écrit « Ici, c’est Paris ». Les supporters marseillais n’ont évidemment pas apprécié, surtout qu’Ouvrard a affirmé à l’un d’entre eux qu’il soutenait le FC Metz. Une polémique cinq minutes après son arrivée : bienvenu à l’OM !