OM : la belle déclaration d’amour de Villas-Boas au club et aux supporters

true

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, a rédigé un très joli message sur son compte Instagram, félicitant tout le monde pour cette belle saison.

Après Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, qui se sont réjouis via un communiqué officiel de la qualification pour la Champions League, c’est au tour d’André Villas-Boas de réagir. L’entraîneur portugais, grand architecte du magnifique parcours olympien en championnat, a laissé parler son cœur.

« Vice Champion de France! ⁣⁣

Que dire ? Quels mots choisir ? Par où commencer ?⁣⁣

Quel exploit extraordinaire ! ⁣⁣

Tant de moments de joies, tant d’explosions de sentiments! ⁣⁣

Résumer cette saison entre éclat et moments d’exceptions est trop facile car il en a été ainsi pendant plusieurs matchs consécutifs. Ce qui a marqué et marque souvent les équipes de choix, c’est la capacité de se réinventer face à l’adversité, que ce soit quand elle touche le fond où quand les rêves nous échappent à la porte. Nous étions un groupe! Nous étions une équipe. Nous savions être cohérents et avoir le bon mot et la bonne réaction les uns envers les autres. ⁣⁣

Cet état d’esprit c’est senti au quotidien d’une communion avec chacun. Le problème de l’autre est mon problème. C’était comme ça à chaque étape de ce voyage.⁣⁣

Je vous remercie tous sans exception. À mes joueurs brillants et inégalés qui, avec beaucoup d’efforts et d’altruisme, ont tout donné à chaque match. ⁣⁣

À Frank McCourt et Jacques Henri-Eyraud.⁣⁣

À Andoni Zubizarreta et Albert Valentin qui m’ont amené dans cette merveilleuse ville de Marseille et m’ont permis de connaître la force du Vélodrome et la passion unique de ses habitants. ⁣⁣

À mon staff, amis de voyage, mes rois de compétences. ⁣⁣

Au staff médical, décisif et tolérant qui a obtenu des résultats unique cette saison. ⁣⁣

Au personnel administratif et logistique attentif à chaque détail. À Rani qui est à chaque fois partout pour résoudre des problèmes. ⁣⁣

A Elodie qui a un Portugais fou à ses côtés.⁣⁣

À tous ceux qui ont participé à ce merveilleux voyage, merci.

⁣⁣

Dans cette sensation et ce désir d’éclater de joie, nous sommes appelés à la raison qui nous alerte du triste moment que nous vivons. Nous échangerions toutes les victoires et tous les trophées pour chacune des vies perdues. Aux fans qui sont actuellement envahis par ces mêmes sensations, qui veulent crier de joie mais où la larme persiste à retenir la passion, merci ! Merci du cœur ! Votre force et votre sens de l’exigence nous ont obligés à répondre. Cette victoire est aussi la vôtre.⁣⁣ »

⁣⁣

Je voudrais terminer en dédiant cette deuxième place à l’ancien président marseillais Pape Diouf. »