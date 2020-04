OM – Mercato : City s’attaque à un cadre de Villas-Boas à coup de millions

true

Très solide au poste de milieu défensif depuis le début de la saison, Boubacar Kamara (OM, 20 ans) attise désormais la convoitise de Manchester City au mercato.

Romain Molina a lâché une petite bombe samedi soir : l’OM serait bel et bien en vente ! « L’Olympique de Marseille est officiellement en vente, je le redis et je peux l’affirmer de multiples sources, a expliqué le journaliste indépendant lors d’un échange avec ses followers sur les réseaux sociaux. Le premier qui ose prétendre l’inverse, que McCourt ne veut pas vendre est un menteur. Je me coupe les deux testicules si ce n’est pas vrai ce que je vous dis. Alors après est-ce qu’il va trouver ? Je n’en sais rien mais aujourd’hui il veut s’en séparer. Et je le dis, j’y tiens à mes deux testicules… »

Ce dossier XXL ne doit pas faire oublier qu’un mercato se prépare cet été et que l’OM possède quelques joueurs bankables du côté de l’Angleterre. C’est le cas de Morgan Sanson, Maxime Lopez mais aussi Boubacar Kamara.

32 M€ de City pour Kamara ?

Selon le Daily Express, Manchester City aurait ainsi flashé sur le polyvalent marseillais (20 ans) et serait déjà prêt à mettre 32 millions d’euros sur la table ! La réponse des dirigeants de l’OM ? Ils ne sont pas fermés à un départ car ils craignent la chute des prix du marché en raison de la pandémie de coronavirus.