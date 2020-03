OM – Mercato : le FC Séville voudrait échanger Lopez avec une ex-pépite de L1

true

Selon un média andalou, le FC Séville aurait l’intention de proposer l’ancien Lillois Rony Lopes en échange de Maxime Lopez (OM).

Lorsqu’arrivera l’intersaison, que ce soit en juin, en août ou bien plus tard, l’Olympique de Marseille devra vendre plusieurs joueurs pour combler en partie son déficit. Et satisfaire ainsi le fair-play financier. L’une de ces ventes pourrait concerner Maxime Lopez, le minot ayant perdu sa place de titulaire avec André Villas-Boas.

Le FC Séville serait toujours intéressé par le milieu de terrain. Seulement, les Andalous ne voudraient pas casser leur tirelire pour lui. Selon le Diario de Sevilla, ils auraient même l’intention de proposer un autre joueur aux dirigeants phocéens. Mais, et c’est là que ça pourrait devenir intéressant pour l’OM, ce ne serait pas n’importe quel joueur. Il s’agirait de Rony Lopes.

⚽ FC Séville : l’#OM attentif à la situation de Rony Lopes ? https://t.co/S1eiQcWSXH pic.twitter.com/BGuljc7xPr — ► Top Mercato (@TopMercato) March 25, 2020

Milieu offensif de 24 ans, passé par le Benfica et Manchester City chez les jeunes avant de percer au LOSC et à l’AS Monaco, Lopes avait été acheté 25 M€ par Séville l’été dernier. Mais il n’a pas réussi à s’imposer en Liga et le FCS ne serait pas contre un départ durant l’été. L’OM, qui pourrait perdre Morgan Sanson et/ou Florian Thauvin durant cette période, pourrait-il se montrer intéressé ?