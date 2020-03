OM : Pierre Ménès voit un éclair dans la grisaille marseillaise

true

L’OM va peut-être réaliser la plus mauvaise opération du week-end. Après avoir concédé le nul à domicile devant le SC Amiens (2-2), les hommes d’André Villas-Boas pourraient voir le Stade Rennais et le LOSC, voire l’OL revenir sur leurs talons. En attendant les affiches du jour, Pierre Ménès a livré son analyse du match à l’Orange Vélodrome.

« Marseille gâche, Nice s’arrache »

Dolberg ferait-il moins bien qu’Icardi au PSG ? Vous avez quatre heures… 🤔😄

Le post –> https://t.co/LhxxqJgEK4 pic.twitter.com/JWULCyidFL — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 7, 2020

« L’OM a laissé passer une énorme occasion de consolider sa deuxième place, a d’emblée décrypté le consultant de Canal+ sur son blog. Auteurs d’une fin de match erratique et sauvés par la barre sur une tête de Guirassy, les Olympiens ne gagnent plus au Vélodrome et semblent piocher physiquement. Cette mauvaise opération a été mal vécue par Villas-Boas qui, pour une fois, a un peu pété les plombs en allant soulager sa frustration sur monsieur Letexier à l’issue du match, avec un carton rouge à la clé. »

Retour rassurant pour Thauvin

Seul lot de consolation pour l’OM : le retour au jeu de Florian Thauvin six mois après son opération de la cheville. « Finalement, la seule bonne nouvelle de la soirée pour les Olympiens, c’est que Thauvin a pu jouer un petit quart d’heure et s’est même procuré une occasion, a poursuivi Ménès. Mais le meilleur buteur marseillais des deux dernières saisons a logiquement manqué de rythme et va avoir besoin d’un peu de temps avant de donner à nouveau sa pleine mesure. »