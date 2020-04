FC Nantes : certes généreuse, la Brigade Loire n’en oublie pas l’essentiel

true

La Brigade Loire a lutté avec succès contre l’épidémie du coronavirus. Et a tenu à rappeler certains principes à tous les soutiens du FC Nantes.

A l’image de nombreux groupes Ultras, les membres de la Brigade Loire, supporters du FC Nantes, se sont distingués lors de la lutte contre l’épidémie du coronavirus. Le 27 mars dernier, en effet, la BL lançait une cagnotte à destination du personnel hospitalier nantais qui, depuis, a dépassé les 20 000 euros.

Une très belle initiative qui a par ailleurs poussé ses membres à mettre les points sur les i, notamment en ce qui concerne le pression de certains présidents de clubs pour reprendre au plus vite le championnat. Et donc dans des stades vides, afin de pouvoir toucher les fameux droits télés.

« Comment est-il possible de souhaiter une reprise anticipée et « coûte que coûte » du championnat dans un tel contexte ? »

Extrait : « Lorsque les conditions sanitaires permettront au football de reprendre ses droits dans les meilleures conditions possibles (et donc avec son public), viendra alors le moment de mettre en lumière celles et ceux vers qui notre soutien s’est tourné pendant ces très longues semaines. Car nous n’imaginons pas avoir engagé une telle démarche sans que celle-ci ne soit prolongée dans notre lieu de vie et d’expression. Si le football peut véhiculer, par les intérêts financiers qu’il génère, une sombre image en ces temps diffciles – comment est-il possible de souhaiter une reprise anticipée et « coûte que coûte » du championnat dans un tel contexte ? – il démontre aussi, par son aspect populaire, qu’il est capable d’être un formidable et puissant vecteur de solidarité. »