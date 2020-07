FC Nantes – Mercato : entre 4 et 7 M€ pour un indésirable de Kita ?

true

S’il n’est pas vu comme un élément important par Christian Gourcuff, Samuel Moutoussamy (FC Nantes, 23 ans) aurait quand même une jolie cote sur le marché.

Avec 30 joueurs en stage à Annecy cette semaine, le FC Nantes dispose d’un effectif bien trop étoffé pour Christian Gourcuff. Plusieurs joueurs ont donc été mis sur le marché alors que le coach des Canaris espère récupérer au moins un latéral polyvalent et un attaquant sur le deuxième Mercato. Considérés comme de belles valeurs marchandes, Abdoulaye Touré et Kalifa Coulibaly ne seront pas retenus en cas d’offres.

Pour Molla Wagué, relégué au 4e rang dans la hiérarchie, le FCN est aussi à l’écoute. Au milieu, outre Abou Ba (21 ans), revenu de son prêt à l’Aris Salonique, Nantes cherche à céder Samuel Moutoussamy (23 ans). Apprécié de Claudio Ranieri qui l’avait lancé dans le grand bain et lui reconnaissait un certain potentiel, l’ancien Lyonnais n’est jamais parvenu à convaincre sur la durée les successeurs de l’Italien. Christian Gourcuff ne compte pas spécialement sur lui.

Moutoussamy ne vaut pas moins de 4 M€

Placé sur la liste des transferts, Samuel Moutoussamy n’a pas affolé le marché français lors de la première période des transferts. Il faut dire que le milieu de terrain a quand même une valeur non négligeable. Le site « Sportune » s’est intéressé au prix d’un Moutoussamy, sous contrat jusqu’en juin 2024, et il en ressort que l’intéressé coûtera près de 4 M€ pour Transfermarkt et entre 4 et 7 M€ pour le CIES. Des chiffres très élévés pour une doublure d’un club de Ligue 1 (20 apparitions toutes compétitions confondues). Si une offre à moins de 4 M€ venait à tomber, on devine quand même que la direction des Canaris l’écouterait malgré tout…